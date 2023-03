Piața imobiliară din Marea Britanie se pregătește pentru o primăvară care va face sau va rupe

Piața imobiliară din Marea Britanie se luptă cu ratele ipotecare mai mari și cu o creștere bruscă a costului vieții, în timp ce se îndreaptă spre sezonul crucial de vânzare a proprietăților de primăvară, amenințând să deraieze afacerile și ambițiile guvernului pentru mai multe construcții noi.

Vânzările de locuințe au fost cu o cincime mai mici la sfârșitul lunii februarie decât piața în plină expansiune din 2022, potrivit Zoopla, și 2 la sută sub media de cinci ani. Constructorii de case FTSE 100 Persimmon și Taylor Wimpey au declarat în această săptămână că vânzările de case noi au avut o tendință de aproximativ 20 până la 30 la sută mai mică de la an la an.

Constructorii de case și agenții se confruntă cu o lovitură descurajantă pentru venituri dacă vânzările rămân slabe, pregătind o primăvară de a face sau de a rupe în timp ce companiile se grăbesc să câștige cumpărători și să schimbe proprietăți.

„Este o perioadă cu adevărat critică”, a declarat Tim Bannister, directorul de date imobiliare al Rightmove. „Cred că toți ochii au fost pe modul în care am început acest an … și apoi, în mod critic, cum arată sezonul de vânzări din primăvară, având în vedere noua paradigmă a ratelor de dobândă mai mari.”

Agenții și analiștii spun că sectorul imobiliar încă se resimte după „mini” bugetul din septembrie, care a provocat haos pe piața ipotecară, deoarece creditorii au retras împrumuturile și ratele au crescut. Disponibilitatea creditelor ipotecare s-a îmbunătățit recent, dar ratele s-au stabilizat la niveluri mai ridicate, adăugând la presiunea financiară asupra cumpărătorilor care se confruntă, de asemenea, cu cea mai mare inflație din Marea Britanie din ultimele decenii.

„În cele din urmă, încă nu știm foarte bine în ce direcție va merge anul”, a declarat Guy Gittins, directorul executiv al agențiilor imobiliare Foxtons. „Încrederea consumatorilor a fost cu siguranță afectată la sfârșitul anului trecut. Am început acest an cu îngrijorarea că această tendință va continua.”

Companiile și-au pornit mașinăria de vânzări la viteză maximă, în timp ce se îndreaptă spre sezonul de primăvară, în mod tradițional foarte aglomerat. Persimmon a declarat că a trimis „cumpărători misterioși” pentru a-și testa vânzătorii și a lansat o schemă de recalificare pentru a-și adapta tacticile la costurile mai mari ale împrumuturilor și la sfârșitul unui program guvernamental de lungă durată pentru a ajuta cumpărătorii aflați la început de drum să obțină credite ipotecare, numit Help to Buy.

„Mulți (consilieri) sunt obișnuiți să vândă cu ajutorul Help to Buy și cu ratele foarte scăzute ale dobânzilor”, a declarat Dean Finch, director executiv.

Constructorii de case au intensificat, de asemenea, avantajele disponibile pentru cumpărători, inclusiv prin oferirea de a le plăti ipotecile timp de până la 10 luni, precum și gratuități mai tipice, cum ar fi bucătării și covoare îmbunătățite. Aceste stimulente au reprezentat în medie între 3 și 5% din prețurile de vânzare până acum în acest an, față de 2,5% anul trecut la Persimmon și Taylor Wimpey, și au contribuit la menținerea prețurilor locuințelor noi.

Cu toate acestea, constructorii de case au avertizat că norocul lor este legat de ceea ce se întâmplă pe piața imobiliară mai largă. „Există 28mn de locuințe în Marea Britanie. Anul trecut, casele noi de vânzare ar fi fost în jur de 200.000. Așadar, suntem o parte relativ mică a pieței. Suntem cei care acceptă prețurile”, a declarat Jennie Daly, directorul executiv al Taylor Wimpey.

Agenții imobiliari lucrează, de asemenea, mai mult pentru a găsi cumpărători și urmăresc îndeaproape prețurile, deoarece clienții devin mai pretențioși și mai neangajați. Prețurile caselor au scăzut cu 1,1% în februarie față de anul precedent, prima scădere anuală de când pandemia Covid-19 a oprit pentru scurt timp piața imobiliară în 2020. Vânzătorii sunt nevoiți să accepte cele mai mari reduceri față de prețurile solicitate din 2018 încoace pentru a încheia vânzările, în medie de 4,5% în februarie, potrivit Hometrack.

„Când prețurile nu cresc, devine mai greu să te asiguri că (o vânzare) se desfășoară fără probleme. Există un risc mai mare pentru tranzacție și ofertă, agentul trebuie să lucreze mai mult pentru a se asigura că părțile nu se despart …Există mai puțină urgență din partea cumpărătorului, dar există cumpărători”, a declarat Dominic Agace, directorul executiv al agenției imobiliare Winkworth.

Zoopla a declarat că mai multe tranzacții decât de obicei după ce au căzut după acordul inițial, ceea ce înseamnă că mai multe case revin pe piață. Un sezon de vânzare de primăvară sub așteptări s-ar adăuga la temerile legate de o prăbușire a prețurilor locuințelor.

Următoarele luni reprezintă, de asemenea, ultima speranță pentru constructorii de case de a-și salva sezonul 2023, care a fost deja grav afectat de scăderea din toamnă. „Anul nostru de vânzare pentru 2023 a început în luna septembrie a anului trecut, iar acest lucru a coincis, în mod evident, cu repercusiunile „mini” Bugetului. Inevitabil, 2023 este dificil”, a declarat Finch.

Taylor Wimpey și Persimmon au avertizat cu privire la o scădere de până la 35 până la 40% de la an la an a numărului de locuințe noi pe care le vând în 2023, dacă tendințele actuale de vânzare continuă. Acest scenariu ar lăsa o gaură semnificativă în obiectivul guvernului de a construi 300,000 de locuințe noi anual. Oferta de locuințe noi a atins un vârf de 242.700 în 2020.

„În ceea ce privește locuințele, am ajuns cu adevărat într-o poziție dificilă. Deconectarea fundamentală a cererii și a ofertei se înrăutățește pur și simplu. Cu fiecare an în care nu reușim să îndeplinim obiectivul guvernului privind noile locuințe, situația se înrăutățește”, a declarat Daly.

Cu toate acestea, analiștii și directorii spun că piața și-a revenit din adâncurile din toamna trecută mai repede decât se aștepta. „Ceea ce am văzut este că piața s-a întors destul de repede după Crăciun. Asta este ceea ce îi ia pe oameni prin surprindere”, a declarat Tom Bill, șeful departamentului de cercetare rezidențială din Marea Britanie al Knight Frank.

O piață imobiliară mai rece ar marca o revenire la condițiile de dinaintea lui Covid după mai bine de doi ani de tranzacții intensive, parțial determinate de vacanța taxei de timbru introdusă după primul blocaj și de creșterea rapidă a prețurilor. Cu toate acestea, Zoopla, a declarat că cererea din acest an a fost încă 15% peste nivelurile 2019.

„Cred că, de fapt, se va îmbunătăți”, a declarat Richard Donnell, director executiv la Zoopla. „Cu cât mai mult se stabilizează căderile de prețuri … sau dacă oamenii nu cred că se întâmplă reduceri mari de prețuri, atunci cred că asta va aduce oamenii pe piață în perioada premergătoare Paștelui.”

Proprietățile mai mici și apartamentele sunt, de asemenea, susceptibile de a fi mai atractive în această primăvară, au spus agenții, deoarece ratele ipotecare mai mari cântăresc asupra bugetelor cumpărătorilor, în timp ce costul de viață este probabil să împingă mai mulți oameni să se reducă sau să vândă casele secundare care sunt costisitoare pentru încălzire.

Andrew Perratt, șeful Savills Residential, a declarat: „Cred că am depășit punctul de pesimism maxim, dar nu spun că nu există ape agitate în față.”

Sursa – www.ft.com