Platforma socială de tranzacţionare, e Toro a lui Yoni Assia, are peste 20 de milioane de utilizatori

Cu o pasiune mai puţin obişnuită pentru un adolescent – pieţele de capital – Yoni Assia a reuşit să transforme, într-un final, acest hobby în business. Aşa a apărut eToro, o platformă socială de tranzacţionare cu peste 20 de milioane de utilizatori.

Pasionat de pieţele de capital încă de la vârsta de 13 ani, Yoni Assia a fost atât programator, cât şi trader de foarte tânăr.

„Eram mereu încântat de modul în care se tranzacţionează un activ pe Nasdaq Stock Exchange, cum eu tranzacţionez din casa mea din Israel şi pot vedea schimbări în dinamica acţiunilor în SUA. Fratele meu, care vine din zona designului industrial şi de produs, obişnuia să râdă de mine, aveam un cont şi un hobby, stăteam în faţa multor ecrane, grafice şi excel-uri,” precizează acesta.

În 2006, Yoni şi fratele său, Ronen Assia, au început un brainstorming – „cum putem face această lume mai accesibilă, mai antrenantă, mai deschisă pentru milioane de consumatori din întreaga lume”. Aşa a apărut eToro, cu doi fraţi încercând să redefinească experienţa utilizatorului şi să facă investiţiile şi tranzacţionarea ceva mai simplu.

În prezent, eToro este cea mai mare platformă socială de tranzacţionare şi investiţii din lume, cu peste 20 de milioane de utilizatori înregistraţi, adică mai mult decât populaţia României, care tranzacţionează acţiuni, criptomonede, mărfuri, indici, ETF-uri şi valute. De ce socială? Pentru că oricine poate vedea, urmări şi copia portofoliile unor traderi de top din întreaga lume.

„Când am început eToro a fost cu adevărat începutul reţelelor sociale, începutul Facebook sau Twitter. Când tranzacţionam în era dot com, la sfârşitul anilor ’90, obişnuiam să petrec mult timp în grupuri de Yahoo sau pe RagingBull. Când am construit reţeaua socială eToro ne-am gândit că în multe cazuri oamenii caută informaţii, vor să colaboreze şi să comunice cu alţi investitori cu aceeaşi gândire care investesc în mod specific în aceleaşi active”, mai spune Assia.

Concret, pe platforma eToro, fiecare activ are o pagină, un news feed unde oamenii îşi pot împărtăşi gânduri, analize tehnice sau fundamentale, analize ale rapoartelor financiare trimestriale. Una dintre particularităţile platformei este faptul că oferă investitorilor posibilitatea de a observa efectiv performanţa portofoliilor altor investitori. „Când vezi pe cineva vorbind despre acţiunea Apple, poţi merge şi poţi vedea ce randament a avut în medie în ultimii cinci ani, poţi vedea portofoliul şi ce pondere are Apple în portofoliu şi poţi vedea, de asemenea, istoricul tranzacţiilor. Nu este doar o discuţie întâmplătoare între oameni pe internet, este o discuţie cu oameni reali, care au conturi reale şi cărora le poţi vedea portofoliul.”

Partea cu adevărat unică şi tehnologia patentată din spatele eToro este copy tradingul, o funcţionalitate care permite utilizatorilor nu doar să vadă şi să urmărească traderi de top din toată lumea, ci şi să le poată copia automat portofoliul.

„Dacă vezi pe cineva care a generat în medie 30% randament în ultimii cinci ani, poţi lua de exemplu 1.000 de dolari din contul tău şi poţi copia întregul lui portofoliu în portofoliul tău. Astfel, de fiecare dată când el tranzacţionează, tranzacţionează automat în acelaşi timp în contul tău, la acelaşi preţ şi la aceleaşi proporţii. Nu trebuie să fii expert în fiecare clasă de active sau în fiecare acţiune din lume, poţi căuta cei mai de succes investitori din lume pe eToro şi îi poţi copia”, explică Yoni Assia.

În viziunea acestora, democratizarea cunoştinţelor financiare a creat o realitate în care oricine este dispus să investească timp şi efort pentru studierea pieţelor şi să-şi construiască o strategie solidă de tranzacţionare şi investiţii are potenţialul de a obţine succes.

Aşadar, sub categoria „Popular Investor”, eToro a strâns oameni din toate domeniile profesionale, care gestionează portofolii de zeci de milioane de dolari şi ale căror investiţii sunt replicate la rândul lor de milioane de utilizatori. Programul a permis multor utilizatori să renunţe la locul de muncă şi să se ocupe de trading şi investiţii full time sau, pe de altă parte, să câştige un al doilea venit, indiferent de istoricul lor în domeniul financiar.