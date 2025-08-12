Prognoza meteo, 12 august. Cum va arăta vremea până la finalul lunii

Prognoza meteo, 12 august. România traversează încă o perioadă de vară fierbinte, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării și doar episoade izolate de instabilitate atmosferică. Deși mercurul din termometre va coborî ușor în unele zone, în special în Capitală, disconfortul termic rămâne accentuat, iar prognozele pentru următoarele săptămâni indică valori peste media obișnuită.

12 august: zi cu temperaturi caniculare și cer predominant senin

Sudul Banatului, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei și Muntenia vor resimți cel mai puternic valul de căldură, cu valori caniculare și indice temperatură-umezeală (ITU) ce atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai ales senin, însă la munte sunt așteptate, în a doua parte a zilei, înnorări temporar accentuate, însoțite pe alocuri de averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare dimineața în sudul țării. Maximele se vor încadra între 25 și 35 de grade, iar minimele între 11 și 21 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Capitala: vreme caldă, dar ușor mai blândă decât în ziua precedentă

Bucureștenii vor avea parte de o ușoară scădere a temperaturilor, însă atmosfera rămâne caldă. Cerul va fi mai tot timpul senin, iar vântul moderat ziua și slab pe timpul nopții. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, iar minima se va situa între 17 și 19 grade.

Prognoza meteo pentru a doua jumătate a lunii august și început de septembrie

Estimările ANM pentru perioada 11 august – 8 septembrie indică temperaturi peste media multianuală în aproape toate regiunile, mai ales în vest și sud-vest. Precipitațiile vor fi reduse la începutul intervalului, cu apariții izolate ale ploilor mai consistente spre finalul lunii, în special în Carpații Orientali.

Până pe 18 august, abaterile termice vor fi semnificative în vest, iar ploile se vor menține sub media obișnuită. Între 18 și 25 august, vremea va rămâne mai caldă decât normalul, cu precipitații ușor peste medie în Carpații Orientali, dar deficitare în vest și sud-vest. În perioada 25 august – 1 septembrie, temperaturile vor fi ușor peste medie în vest, sud și centru, iar ploile se vor încadra în regimul obișnuit. În primele zile ale lui septembrie, doar vestul și sud-vestul vor avea temperaturi ușor mai ridicate decât norma, în restul țării acestea fiind apropiate de valorile climatologice, cu precipitații normale la nivel național.