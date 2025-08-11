Capitala, fără apă caldă. În următoarele zile, mai multe zone din Capitală vor fi afectate de opriri temporare ale apei calde, ca urmare a lucrărilor programate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) pentru reparații, modernizări și înlocuiri de conducte. Cele mai multe intervenții vor avea loc în Sectorul 2, însă lucrările se extind și în alte sectoare, vizând tronsoane vechi de peste patru decenii.

Capitala, fără apă caldă. Lucrări ample la rețeaua de termoficare din București – zonele vizate

Potrivit CMTEB, lucrările coincid cu revizia anuală efectuată de ELCEN la CTE București Sud, între 11 și 31 august 2025. În acest interval, consumatorii vor fi alimentați cu apă caldă de la CTE Progresul. Manevrele sunt coordonate în timp real de dispeceratele ELCEN și CMTEB, însă distanța mare dintre sursă și punctele de consum poate provoca întârzieri în livrarea apei. Durata intervențiilor diferă în funcție de complexitatea lucrărilor, iar termenele de finalizare pot fi influențate de starea conductelor.

Zone și perioade de oprire

Lucrările vizează atât conducte principale, cât și racorduri către puncte termice din mai multe sectoare:

În Sectorul 1, zona Splaiul Independenței – Calea Plevnei – Bulevardul Iancu de Hunedoara va rămâne fără apă caldă între 11 și 14 august, fiind afectate 56 de blocuri și imobile, precum și mai multe puncte termice industriale.

În Sectorul 2, vor avea loc opriri pe Șoseaua Pantelimon, Strada Cristescu Dima, Calea Moșilor, Șoseaua Fundeni, Strada Mașina de Pâine, Șoseaua Ștefan cel Mare – fiecare cu perioade de oprire între 11 și 14 august și cu sute de blocuri vizate. Printre clădirile afectate se numără Spitalul Fundeni și Spitalul Colentina.

În Sectorul 3, opririle vor afecta zone precum Calea Călărașilor, Strada Delea Nouă, Strada Alexandru Moruzzi și bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu, între 11 și 14 august.

În Sectorul 4, zona Străzii Sg. Nițu Vasile va rămâne fără apă caldă în aceeași perioadă.

În Sectorul 5, străzile Dunăvaț și Șoseaua Sălaj vor fi afectate între 11 și 12 august.

Informații pentru consumatori

Dispeceratele CMTEB și echipele de intervenție vor lucra în regim permanent pentru rezolvarea problemelor apărute pe durata lucrărilor. Reprezentanții companiei precizează că termenele de repunere în funcțiune sunt estimate înainte de începerea șantierelor și pot fi ajustate în funcție de complexitatea intervențiilor. Clienții pot obține detalii prin mesajele preînregistrate la 031.9442, apelând numărul gratuit 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.