Programele Rabla Clasic și Rabla Plus în 2022, vin cu noi schimbări

În câteva zile se dă startul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, prin care românii își pot cumpăra mașini noi cu ajutor de la stat. Pentru un autoturism electric, voucherele pornesc de la aproape 10.000 de euro, dacă doritorul dă la schimb un autoturism vechi.

Astfel, aceste programe încep în câteva zile și vin cu o serie de schimbări importante. Românii care vor sa își cumpere o mașină nouă pot duce la casat două rable. Dacă ambele sunt mai vechi de 15 ani atunci ajutorul de la stat ajunge la 12 mii de lei. În banii aceștia sunt incluse primele de casare și ecobonusurile de vechime.

Iar, cine vrea o mașină pur electrică va primi din partea statului un ajutor mult mai substanțial, care pleacă de la 46.500 de lei, cu o condiție, trebuie să dea la schimb o rablă. Pentru un autoturism hibrid statul va acorda un ecotichet și un eco-bonus în valoare de 21.500 de lei. Subvenția pentru mașinile verzi poate ajunge până la 51 de mii de lei dacă se dau la casat două mașini vechi.

Tot ca o noutate, s-a scăzut și vârsta la care o mașină poate fi scoasă din uz prin programul rabla. Trebuie să aibă o vechime de 6 ani și să fie înmatriculată tot de atât timp în România.

Fulop Lorand-Arpad, președintele AFM spune, „În mare programul se focusează pe partea de plus, mașini electrice și asta se vede și în bugetul alocat către clasic și plus, adică plus are un buget mai mare pentru prima dată în istoria programului și casarea a cât mai multor mașini vechi de 15 ani.”

Buget record în 2022 pentru Rabla Clasic și Rabla Plus

Din punct de vedere financiar, pentru programele Rabla Clasic și Rabla Plus, Ministerul Mediului a alocat un buget de 1,2 miliarde lei, iar implementarea celor două programe este planificată pe o perioadă de trei ani.

Astfel, Ivan Florentin – reprezentant centru REMAT: „În cadrul programului Rabla proprietarii trebuie să își aducă autovehiculele complete, să aibă nota de înscriere de la dealerul auto înscris în programul rabla și actele mașinii.”

În contextul estimativ, dealerii de mașini se așteaptă ca anul acesta numărul rablelor care vor ieși din circulație să fie unul record, chiar dacă prețul unei mașini noi a crescut față de anul trecut sau acum 2 ani.

În opinia sa, Dan Schiopu – dealer auto: „Un preţ mediu e undeva în jurul sumei de 18.000 de euro, dacă ţinem cont de recentele scumpiri, adică de când a început criza semi-conductoarelor şi până în momentul de faţă. Fiind producţia mai mică decât cererea preţurile au crescut.”

Aşadar, pe lângă preţ, s-a mărit şi timpul de aşteptare. Dacă modelul dorit nu e pe stoc, un român trebuie să aștepte chiar și până la 8 luni până când se va putea urca la volanul mașinii mult dorite. Prin actualul program Rabla, statul și-a propus ca până în 2024 să scoată de pe străzile din România cel puțin 250.000 de rable.