Taxă nouă pentru coletele din afara UE. Cât vom plăti. Ministrul Finanțelor a anunțat introducerea unei taxe speciale pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene. Românii care comandă produse din țări precum China, cu o valoare mai mare de 150 de euro, vor achita o sumă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet.

Taxă nouă pentru coletele din afara UE. Cât vom plăti

„La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, mă refer la coletele sub 150 de euro, au crescut de un miliard la 4 miliarde în ultimii 4 ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi la 225 de mii de colete pe zi în prezent.

Sunt foarte mulți antreprenori români, aproape 40 de mii, care vând în on-line și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară. Sunt efecte de mediu, logistice (…) și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării a acestor colete”, a declarat ministrul.

Cum va fi aplicată taxa și cine o plătește

Noua taxă de 25 de lei va fi percepută pentru fiecare colet cu valoare de peste 150 de euro, indiferent dacă pachetul ajunge direct dintr-o țară terță în România sau trece printr-un hub european înainte de livrare.

„Ca atare, propune o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și cele care vin prin alte huburi în România.

Odată instituită taxa, cei care vor să-și stabilească huburi în România și vor să distribuie din România nu vor mai trebui să plătească acești bani”, a explicat Alexandru Nazare.

Efectul asupra bugetului de stat

Ministerul estimează că această măsură va genera venituri suplimentare considerabile. Potrivit lui Alexandru Nazare, impactul bugetar al taxei este calculat la aproximativ 1,3 miliarde de lei anual. Suma ar urma să provină din colectarea acestei taxe fixe de la toate coletele ce depășesc plafonul de 150 de euro și sosesc din afara Uniunii Europene.