Toblerone își poate permite să renunțe la Matterhorn

Îți poți da seama cât de mult a iubit cineva ceva prin cât de supărat este să îl piardă. Când Mondelez a anunțat săptămâna aceasta că înlocuiește simbolul Matterhorn de pe batoanele sale de ciocolată Toblerone cu „un logo modernizat și simplificat al muntelui”, nu părea atât de deranjat.

Grupul american de dulciuri și gustări trebuie să schimbe ambalajul batoanelor sale triunghiulare deoarece își mută o parte din producție de la Berna la Bratislava, în Slovacia. Acesta nu mai poate folosi „Made in Switzerland” sau simboluri naționale. Regulile „Swissness” impun ca ciocolata elvețiană să fie produsă acolo, în întregime din lapte de vacă elvețian.

În timp ce Toblerone s-a luptat cu rivalii pentru a-i împiedica pe alții să producă batoane triunghiulare, a cedat fără luptă caracterul său elvețian. Preferă să se extindă în Bratislava pentru a răspunde la ceea ce numește „o cerere tot mai mare de produse personalizate și diverse” la nivel global decât să rămână în întregime în Berna, unde Jean Tobler și-a construit fabrica de ciocolată în 1899.

Acest lucru mi se pare rațional: deși îmi place Toblerone, nu am observat niciodată că este elvețian sau că a studiat Matterhorn, cu atât mai puțin ursul bernez ascuns în imagine. La fel ca și Cadbury și Snickers, și-a depășit demult rădăcinile pentru a deveni un produs global. Nu există niciun pericol de a confunda ciocolata cu lapte Toblerone, cu 28% de cacao în substanță uscată, cu un baton elvețian de lux.

A se agăța de o identitate locală și a face tot posibilul pentru a o păstra și monopoliza este un lucru european: producătorii de șampanie din Franța și producătorii de șuncă din Iberia își păzesc cu înverșunare terroir-ul. Statele Unite tind să fie mai libere și mai ușoare: prima dată când am gustat (sau, mai exact, nu am reușit să gust) „brânză elvețiană” în Philadelphia, am știut că nu mai eram în Emmental.

Producătorii de brânză gruyère din Franța și Elveția au constatat acest lucru pe cheltuiala lor săptămâna trecută, când o curte de apel din SUA a respins cererea lor pentru o marcă de certificare. Aceasta a notat că brânza „provine din districtul La Gruyère din cantonul Fribourg”, dar a decis că producătorii americani pot continua să își facă propriul „gruyere”.

Aceasta este opusul unei hotărâri din 2008 a Curții Europene de Justiție în favoarea producătorilor italieni de brânză parmigiano reggiano. Curtea a decis că statutul lor de „denumire de origine protejată” din UE le dădea drepturi și asupra termenului „parmezan”. Producătorii germani de brânzeturi încălcau legislația europeană prin utilizarea etichetei pe cont propriu.

Principiul juridic este adesea adulterat cu protecționism atunci când vine vorba de alimente. Hotărârea instanței americane a fost mai degrabă parohială: Americanii au ajuns să cunoască gruyere ca fiind un fel de brânză ușoară, maturată timp de cel puțin 90 de zile și cu mici găuri, chiar dacă nu seamănă prea mult cu gruyerele elvețiene: denumirea este deci generică.

Dar se potrivea cu legea federală, care codifică 75 de tipuri de brânză, inclusiv „brânză gruyere”, „brânză parmezan și reggiano” și „brânză elvețiană”, fără a menționa originea lor teritorială. Tradițiile europene au fost absorbite în America odată cu imigranții europeni care le-au adus, iar revendicările țărilor de origine au fost înlăturate. Brânză tare.

Acest lucru ridică întrebarea cât de mult contează geografia. Orașelor, regiunilor și țărilor le place să își păstreze identitatea locală în producție și marketing, iar SUA are o lege de etichetare „Made in the US” care este la fel de strictă ca și versiunea elvețiană. Dar are oare o brânză un gust mai bun doar pentru că provine din Reggio Emilia sau Fribourg?

Un răspuns este că mărimea contează: cu cât cultura este mai mică și mai coerentă, cu atât este mai probabil ca produsele să fie fabricate în mod constant într-un anumit mod, cu standarde și ingrediente mai înalte. După cum arată Toblerone, „Fabricat în Elveția” nu garantează luxul, dar pășunile sale alpine au o calitate care face ca ciocolata să fie delicioasă.

Ceva similar se aplică statului american Wisconsin, care are 1.200 de producători de brânză și peste 1 milion de vaci. „Fabricat în SUA” nu semnalează pentru mine mai mult decât „Fabricat în Marea Britanie” în ceea ce privește calitatea, dar marca „Proudly Wisconsin Cheese” indică o cunoaștere artizanală. După cum se laudă organismul său comercial, „facem mai multe cu cașcavalul decât a visat vreodată Anglia”.

Asta este impertinent, dar am înțeles ideea. Chiar dacă șampania franceză și gruyère elvețian sunt minunate, asta nu înseamnă că producătorii lor ar trebui să poată exclude concurenții din afară. Vreau să am posibilitatea de a alege între a cumpăra parmigiano reggiano sau parmezan generic care este inferior, dar mai ieftin. Atâta timp cât ambele sunt etichetate, consumatorii pot decide.

Țările vor încerca întotdeauna să își supravegheze granițele și să profite economic de reputația lor dacă pot. Elveția spune că marca „Fabricat în Elveția” adaugă până la 50 la sută la prețul produselor de lux. Dar acordarea de monopoluri extrateritoriale asupra alimentelor și băuturilor este un pic cam mult: lăsați americanii să cumpere gruyere sau „Le Gruyère Switzerland”, după cum doresc.

Toblerone a ales: un munte generic pe o bară triunghiulară este suficient de bun pentru scopurile sale. Alții vor rămâne în zonele geografice și vor câștiga din efectele lor de halou. Dar ceea ce contează este cât de bun este gustul unui aliment, nu cât de exclusivistă este eticheta sa.

Sursa – www.ft.com