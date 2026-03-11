Analiză GreedFall 2: Un RPG cu o lume superbă, dar cu un sistem de luptă problematic

GreedFall 2: The Dying World, prequel-ul ambițios dezvoltat de studioul Spiders, a fost lansat după o perioadă dificilă în early access, marcată de critici și restructurări interne. Jocul propune o lume colonială complexă și misiuni cu multiple soluții, dar este tras în jos de un sistem de luptă neșlefuit și de probleme tehnice.

Potrivit unei analize publicate de Metro, jocul a primit nota 7/10, fiind descris ca un RPG atmosferic ale cărui calități reușesc să balanseze defectele. GreedFall 2: The Dying World se lansează pe 12 martie 2026 pentru PlayStation 5, Xbox Series X/S și PC, la un preț de 49.99 de lire sterline. Perioada de acces timpuriu a început în septembrie 2024, timp în care dezvoltatorul Spiders a suferit și un val de concedieri.

O lume colonială sfâșiată de ciumă și conflict

Acțiunea din GreedFall 2 are loc într-o lume multi-polară, unde o ciumă se răspândește pe continent. Jucătorii preiau rolul unui erou de pe insula neatinsă Teer Fradee, a cărui cultură amintește de cea a nativilor americani, având o conexiune spirituală puternică cu ecosistemul. Lumea jocului combină realismul istoric cu elemente fantastice, precum creaturi mitice uriașe și magie.

Conflictul central este generat de națiunile invadatoare, mai avansate tehnologic, care exploatează resursele naturale, distrug fauna și îi numesc pe băștinași „sălbatici”. Structura jocului alternează între secțiuni limitate de tip open-world și explorare liniară, iar dialogurile pot avea consecințe asupra reputației jucătorului în fața membrilor echipei și a comunității.

Sistemul de luptă, inspirat de BioWare, dar neconvingător

Sistemul de luptă a fost modificat considerabil față de primul joc, dar nu în totalitate în bine. Dezvoltatorii oferă trei abordări diferite: controlul direct al personajului principal, similar cu Mass Effect; lăsarea coechipierilor să acționeze independent; sau pauzarea acțiunii pentru a da ordine specifice fiecărui membru, în stilul Star Wars: Knights Of The Old Republic.

Deși inspirat de jocurile BioWare, sistemul este considerat stângaci și lipsit de stil în comparație cu titluri precum Dragon Age: The Veilguard sau Dragon’s Dogma 2. Micromanagementul nu aduce beneficii majore în afara luptelor cu boșii, făcând doar ca bătăliile să dureze mai mult. Partea pozitivă este că membrii echipei activează singuri abilitățile speciale, dacă nu sunt controlați direct.

Punctele forte: World-building și libertatea de alegere

Cea mai mare reușită a jocului este construcția lumii. De la sălbăticia din Teer Fradee la diversele orașe și sate, fiecare zonă are o identitate vizuală și culturală proprie, cu locuitori care au propriile credințe și tradiții. Povestea și cultura lumii sunt prezentate direct prin dialoguri, fără a copleși jucătorul cu informații excesive.

Un alt aspect lăudat este flexibilitatea misiunilor. În funcție de abilitățile dezvoltate, jucătorul poate folosi deghizări, mitui paznici, apela la diplomație, fura obiecte cheie prin stealth sau poate recurge la forță brută. Această libertate de a alege abordarea oferă o senzație de control și recompensează explorarea diferitelor strategii.

Verdictul final: Un joc cu suflet, dar neșlefuit

Chiar și în versiunea finală, GreedFall 2: The Dying World are problemele sale, în special lipsa de finisare tehnică și animațiile faciale modeste. Cu toate acestea, jocul compensează prin personaje credibile, o poveste decentă și o lume imersivă. Progresia personajului este constantă, cu abilități și upgrade-uri care se simt utile.

Jocul este un action RPG evocator, ale cărui margini neșlefuite și lupte mediocre sunt echilibrate de o construcție a lumii convingătoare, medii vizuale frumoase și un sentiment profund al consecințelor. Deși nu se ridică la nivelul giganților din gen, oferă o experiență cu o identitate clară pentru fanii RPG-urilor.