Comisia Europeană a deschis miercuri, 21 octombrie 2026, o investigație asupra Booking.com, pentru a verifica protecția consumatorilor împotriva fraudelor la rezervare și modul în care platforma identifică reclamele din rezultatele căutărilor. Procedura privește respectarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), fără să stabilească existența unei încălcări.

Pentru furnizorii de cazare, verificările vizează inclusiv vizibilitatea obținută prin plata unor comisioane mai mari. Pentru oaspeți, sunt examinate riscurile asociate ofertelor fictive și folosirii datelor rezervărilor pentru solicitări frauduloase de plată.

Comisioanele mai mari pot aduce poziții mai vizibile în căutări

Unitățile de cazare pot plăti un comision suplimentar pentru ca ofertele lor să apară mai vizibil pe Booking.com. Comisia verifică dacă această promovare este semnalată suficient de clar ca publicitate, potrivit comunicatului publicat de Reprezentanța în România.

Utilizatorii trebuie să poată distinge între poziționarea unei oferte datorită potrivirii cu propria căutare și poziționarea cumpărată de furnizor. Investigația urmărește și dacă fiecare reclamă permite identificarea beneficiarului și a celui care o plătește, înțelegerea motivului afișării și modificarea setărilor care determină reclamele văzute.

Verificările urmăresc ofertele fictive și solicitările frauduloase de plată

În privința ofertelor de cazare, Comisia examinează dacă Booking.com a evaluat corect riscurile și dacă măsurile aplicate, inclusiv eliminarea anunțurilor, au fost eficace. Sunt vizate următoarele categorii:

Anunțuri pentru proprietăți care nu există.

Fraude prin folosirea identității altor persoane.

Oferte de cazare care încalcă regulile aplicabile.

O componentă distinctă privește phishingul, adică tentativele de înșelare prin care sunt cerute informații sensibile ori plăți frauduloase. Comisia va analiza riscurile generate de transmiterea datelor despre rezervări și oaspeți către furnizorii de cazare.

Vor fi examinate atât modul în care funcționează mesageria Booking.com, cât și protecțiile instituite pentru a împiedica utilizarea abuzivă a acestor date.

Regulamentul prevede amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală

Pentru încălcarea obligațiilor privind combaterea conținutului ilegal și dăunător, platformele online mari riscă amenzi care pot ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală globală, relatează CNA. Booking.com a transmis aceleiași publicații că dialoghează constructiv cu Comisia și că acordă prioritate securității, încrederii și protejării informațiilor personale. Compania, care face parte din Booking Holdings, afirmă că va continua cooperarea cu guvernele, autoritățile de reglementare, instituțiile de aplicare a legii și partenerii din industrie pentru combaterea criminalității informatice și protejarea călătorilor și partenerilor.

Henna Virkkunen, responsabila Uniunii Europene pentru tehnologie, a subliniat într-o declarație că europenii trebuie să poată rezerva vacanțe fără teama de a fi înșelați și că platforma trebuie să trateze cu seriozitate responsabilitățile stabilite de DSA.

Eventualele deficiențe în identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor ar putea încălca articolele 34 și 35 ale regulamentului. Transparența publicității este examinată în raport cu articolul 26 alineatul (1), care cere ca reclamele și informațiile aferente să poată fi recunoscute clar.

Comisia continuă analiza după examinarea rapoartelor companiei

Booking.com a primit statutul de platformă online foarte mare în cadrul DSA la 25 aprilie 2023. Înaintea procedurii actuale, Comisia a analizat evaluările de risc depuse în 2026 și în cei trei ani precedenți, rapoartele de transparență și răspunsurile la solicitările oficiale din 23 septembrie 2025 și 26 mai 2026.

Comisia supraveghează Booking.com alături de Autoritatea neerlandeză pentru consumatori și piețe. Aceasta este coordonatorul serviciilor digitale în statul unde este stabilită compania. Pentru comportamentul analizat potrivit articolului 26 alineatul (1), odată cu deschiderea procedurii, Comisia preia de la autoritățile naționale competente atribuțiile de supraveghere și aplicare a DSA. Acțiunile desfășurate de alte autorități în baza altor reglementări nu sunt afectate.

Comisia va acorda prioritate strângerii de probe, prin solicitări suplimentare de informații, interviuri sau inspecții. Procedura îi permite să dispună măsuri provizorii, să adopte decizii de neconformitate sau să accepte angajamente prin care Booking.com să remedieze aspectele investigate.