Diletta Leotta, declarații fără perdea despre soțul Loris Karius: „Îmi acord nota zece în pat”

Prezentatoarea TV Diletta Leotta a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre viața intimă alături de soțul ei, portarul german Loris Karius. Vedeta italiană a vorbit fără rețineri despre performanțele din dormitor, comparându-se cu un vulcan.

Într-un interviu acordat Victoriei Cabello, Diletta Leotta (34 de ani) a discutat deschis despre relația cu fotbalistul Loris Karius (32 de ani), cu care este căsătorită și așteaptă al doilea copil. Potrivit Fanatik, care citează The Sun, declarațiile sale au stârnit rapid interesul fanilor.

„Vulcanul Etna, Sicilia. Îmi place căldura”

Întrebată ce notă și-ar acorda în pat, celebra prezentatoare de la DAZN a răspuns fără să stea pe gânduri: „Zece”. Pentru a-și argumenta autoevaluarea, Leotta a făcut o analogie directă cu locul său de origine. „Știi, vulcanul Etna, Sicilia. Îmi place. Căldura”, a adăugat ea.

Interviul a continuat pe un ton la fel de direct, jurnalista fiind curioasă să afle care este poziția sexuală preferată a vedetei. Răspunsul Dilettei Leotta a lăsat loc imaginației, subliniind dorința de diversitate în cuplu. „Fantezie. Mereu ceva nou, diferit”, a mărturisit prezentatoarea, care este însărcinată pentru a doua oară.

Cum a început povestea de dragoste

Diletta Leotta și Loris Karius sunt împreună de peste trei ani, iar povestea lor de dragoste a început la finalul anului 2022, la Londra. Prezentatoarea se afla în Marea Britanie pentru proiecte profesionale și l-a cunoscut pe portar la o cină, prin intermediul unui grup de prieteni comuni.

Blondina a povestit că sportivul i-a cerut numărul de telefon chiar în seara în care s-au cunoscut. La scurt timp, au început să vorbească și să se întâlnească, iar relația lor a evoluat rapid.

De la prima întâlnire la nuntă și doi copii

Cuplul și-a oficializat relația la începutul anului 2023, iar în luna martie a aceluiași an, Diletta a anunțat că este însărcinată. Fiica lor, Aria, s-a născut pe 16 august 2023. Deși dragostea a fost una la prima vedere, nunta a avut loc un an mai târziu.

Cei doi s-au căsătorit pe 22 iunie 2024, în Italia, țara natală a prezentatoarei. Evenimentul a avut loc într-un cadru spectaculos, pe insula Vulcano din Sicilia, o locație care pare să reflecte pasiunea din relația lor.