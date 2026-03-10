Dragoș Pîslaru: România poate mobiliza 70 miliarde euro prin atragerea capitalului privat

România are potențialul de a mobiliza în economie între 60 și 70 de miliarde de euro în următorul cadru financiar al Uniunii Europene. Condiția este ca fondurile europene să fie folosite strategic pentru a atrage investiții private, schimbând astfel modelul actual de finanțare bazat pe granturi.

Declarația a fost făcută de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul conferinței „Inovaţia în economia românească – adecvarea companiilor la trendurile tehnologiei globale”. Potrivit Economica, Pîslaru susține că utilizarea unor instrumente financiare moderne, precum fondurile de equity, parteneriatele public-private sau piața de capital, ar putea genera un efect de multiplicare a banilor europeni.

Modelul de succes: Cum a generat România 2,3 miliarde de euro

Ministrul a oferit un exemplu concret al succesului înregistrat deja prin acest tip de abordare, subliniind performanța fondurilor de equity. Acestea au reușit să atragă sume considerabile din sectorul privat, pornind de la o bază publică relativ mică.

„România este un exemplu în Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte multiplicarea investiţiilor prin fonduri de equity. De unde nu aveam aproape nimic, acum avem 18 fonduri şi am investit 400 de milioane de euro, care au generat, atenţie, un multiplicator de 5,8. Practic, la aproape un euro investit am generat 6 euro din sectorul privat. În total, investiţiile din equity au ajuns la 2,3 miliarde de euro”, a menţionat Dragoş Pîslaru.

Schimbarea modelului de finanțare

Dragoș Pîslaru consideră că modelul bazat pe granturi clasice, care presupune proceduri lente de evaluare și implementare, trebuie adaptat. Viziunea sa propune o trecere către o interacțiune directă cu piața pentru a accelera investițiile și a crește eficiența.

„Ideea este că avem tot ce ne trebuie. Practic, trebuie să schimbăm modelul de finanţare dintr-unul în care dai bani unu la unu, prin granturile clasice, unde stai doi ani pentru evaluare şi implementare, într-un model în care mergi direct în piaţă, fie pe zona de equity, fie pe parteneriate public-private (PPP), fie prin piaţa de capital, prin listare”, a adăugat el.

Planul pentru viitor: Fiecare euro european va atrage un euro privat

Obiectivul pentru următorul cadru financiar european este clar: fiecare euro provenit de la UE ar trebui să atragă cel puțin încă un euro din surse private. Această strategie ar dubla practic fondurile disponibile pentru dezvoltarea economiei românești, transformând un potențial teoretic într-un plan fezabil.

„Şi aici, nu vă ascund, că gândirea mea este ca, în următorul cadru financiar, fiecare euro european să atragă după sine un euro privat. Astfel, ne uităm la 60-70 de miliarde de euro pe care le putem mobiliza în economie. Şi, încă o dată, nu vă spun vise de analist economic, ci ceea ce este fezabil, după o săptămână petrecută la Luxemburg, la Forumul BEI, şi la Bruxelles, în discuţii cu nivelul de vârf al Comisiei Europene. România poate să pună bani pentru sectorul privat şi trebuie să o facă. Problema pe care o avem ulterior este pentru ce îi punem”, a mai spus Pîslaru.

Provocarea reală: Nu lipsa banilor, ci a proiectelor viabile

În final, ministrul a subliniat că principala provocare pentru România nu este lipsa banilor, ci capacitatea de a identifica și dezvolta proiecte solide care să merite finanțare. El a precizat că oportunități de a finanța sectorul privat au existat și până acum, dar nu au fost exploatate la maximum.

„Eu nu consider că nu sunt bani. Aici intrăm într-o dezbatere foarte interesantă: dacă am avea ce finanţa în România, am avea bani pentru asta. Din perspectiva ministrului care se ocupă de fondurile europene, trebuie spus că a existat opţiunea de a finanţa sectorul privat mult mai mult decât o facem în prezent, prin PNRR sau prin fondurile de coeziune”, a adăugat oficialul.