Gabriela Firea atacă bugetul pe 2026: PSD impune 4 condiții nenegociabile

Tensiuni majore în Coaliție pe tema bugetului de stat. Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a lansat un atac dur la adresa Executivului, declarând proiectul de buget pe 2026 „inacceptabil” și acuzând Guvernul de măsuri arbitrare. Social-democrații au stabilit patru „linii roșii” clare, fără de care nu vor susține legea bugetului.

Într-o declarație de marți, 10 martie, Gabriela Firea a criticat întârzierea adoptării bugetului și a acuzat partenerii de guvernare că ignoră înțelegerile politice. Potrivit Stiripesurse, europarlamentarul PSD a avertizat că forma actuală a proiectului nu poate primi votul partidului său. „Proiectul de buget pe 2026 este inacceptabil în forma actuală. Este revoltător că am ajuns în luna martie fără un buget votat, când noi eram pregătiți cu proiecte și cifre încă dinainte să intrăm în 2026. Una stabilim în Coaliție și alta aplică Executivul prin măsuri arbitrare”, a transmis Firea.

Protecția socială, prima linie roșie a PSD

Prima condiție nenegociabilă vizează sprijinul pentru categoriile vulnerabile. Social-democrații cer finanțarea integrală a pachetului de solidaritate și critică alocările bugetare propuse, pe care le consideră nedrepte. „Pachetul de Solidaritate trebuie finanțat integral. Nu acceptăm ca «soluția» să fie tăierea drepturilor celor mai vulnerabili”, a subliniat Gabriela Firea. Aceasta a oferit și un exemplu concret al discrepanțelor: „Este strigător la cer să nu se găsească 119 lei/lună pentru copiii cu handicap, în timp ce se acordă deduceri de 400 euro/an pentru jucătorii la bursă”.

Fără bani pentru primării și investiții locale, România stagnează

A doua și a treia condiție impusă de PSD se referă la dezvoltarea comunităților locale. Firea a insistat pe continuarea programelor de investiții precum Anghel Saligny, CNI și PNDL, pe care le-a numit „motorul dezvoltării locale”. Ea a avertizat că tăierea fondurilor pentru aceste proiecte ar avea consecințe grave la nivel național, afirmând că „fără ele, România stagnează”. În plus, PSD cere respect pentru autoritățile locale și asigurarea resurselor necesare funcționării acestora. „Primarii și președinții de Consilii Județene nu pot fi lăsați fără resurse. Bugetele locale trebuie să fie cel puțin la nivelul anului trecut. Aleșii locali sunt legătura directă cu cetățenii”, a mai spus europarlamentarul.

Creșterea salariului minim, o condiție obligatorie

Ultima linie roșie trasată de social-democrați este legată de veniturile românilor. Gabriela Firea a anunțat că majorarea salariului minim de la 1 iulie trebuie prevăzută explicit în legea bugetului. „Salariul minim trebuie să crească de la 1 iulie și trebuie să se regăsească clar în proiectul bugetului”, a declarat aceasta. Decizia finală privind viitorul politic al PSD în Coaliție va fi luată în cadrul Consiliului Politic Național. „Duminica viitoare facem BILANȚUL celor 8 luni de guvernare Bolojan. La Consiliul Politic Național, mii de lideri PSD vor decide viitorul nostru politic. PSD nu va ceda pentru că vrem să protejăm puterea de cumpărare a românilor”, a conchis Firea.