Ghidul Michelin 2026: Portugalia are 10 restaurante noi cu o stea și unul cu două

Gastronomia portugheză a înregistrat un nou succes, cu zece restaurante care au primit prima lor stea Michelin și restaurantul Fifty Seconds, condus de chef Rui Silvestre, care a obținut a doua stea. Anunțurile au fost făcute în cadrul celei de-a treia ediții a galei naționale, desfășurată marți seară la Funchal, în Madeira.

În total, zece noi restaurante au intrat în Ghidul Michelin Portugalia 2026 cu o stea, o distincție care onorează o „bucătărie de înalt nivel pentru care merită să te oprești”. Potrivit Euronews, numărul total de restaurante din această categorie ajunge acum la 44 în țară, după ce trei localuri și-au pierdut distincția: Al Sud din Lagos, Arkhe și Eleven, ambele din Lisabona.

Lista completă a noilor restaurante cu o stea

Printre restaurantele care au primit prima lor stea se numără nume din diverse regiuni ale țării, reflectând o distribuție geografică tot mai largă a excelenței culinare. Centrele principale de atracție rămân Lisabona și Porto, dar ghidul subliniază un interes în creștere pentru destinații din interior, precum regiunea Alentejo.

Alameda (Rui Sequeira, Faro)

(Rui Sequeira, Faro) A Cozinha do Paço (Afonso Dantas, Évora)

(Afonso Dantas, Évora) MAPA (David Jesus, Montemor-o-Novo)

(David Jesus, Montemor-o-Novo) Kappo (Tiago Penão, Cascais)

(Tiago Penão, Cascais) Largo do Paço (Francisco Quintas, Amarante)

(Francisco Quintas, Amarante) dop (Rui Paula/ Sandro Teixeira, Porto)

(Rui Paula/ Sandro Teixeira, Porto) Éon (Tiago Bonito, Porto)

(Tiago Bonito, Porto) Gastro by Elemento (Ricardo Dias Ferreira, Porto)

(Ricardo Dias Ferreira, Porto) In Diferente (Angélica Salvador, Porto)

(Angélica Salvador, Porto) Schistó (Vítor Matos/Vítor Gomes, Peso da Régua)

O femeie chef, printre laureați

Un moment important al serii a fost recunoașterea chef-ului Angélica Salvador pentru munca sa la restaurantul In Diferente din Porto. Ea devine astfel a patra femeie din istoria Portugaliei care primește o stea Michelin. Înaintea ei, doar Marlene Vieira (2025), Rita Magro (2025) și Maria Alice Marto (1993) au mai fost distinse cu acest premiu.

Alte distincții acordate la gala din Funchal

Pe lângă stelele Michelin, au fost acordate și alte premii. Distincția Bib Gourmand, care recunoaște restaurantele cu un raport calitate-preț bun, a fost acordată pentru două noi localuri: Mesa15 (Petr Kiss, Leiria) și Taberna Sakra (Hugo China Ferreira, Alverca do Ribatejo). Numărul total al restaurantelor cu această distincție ajunge la 26. Restaurantul A Cozinha do Paço din Évora, condus de chef Afonso Dantas, a primit și noua stea verde, care premiază gastronomia sustenabilă, ridicând la șapte numărul localurilor portugheze cu acest premiu. Premiul pentru „tânărul chef” i-a revenit lui Francisco Quintas (Largo do Paço, Amarante), care a câștigat și o stea Michelin la aceeași gală. Premiul pentru serviciu în sală a fost acordat lui Adácio Ribeiro (Vila Foz, Porto), iar cel mai bun somelier a fost desemnat Carlos Monteiro (Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira). O premieră a fost distincția „Deschiderea anului”, acordată restaurantului JNcQUOI Table (Filipe Carvalho, Lisabona).

Portugalia încă așteaptă distincția supremă

Gala de la hotelul Savoy Palace din Funchal a confirmat progresul scenei culinare locale, ghidul recomandând alte 34 de restaurante din Portugalia continentală. Cu toate acestea, țara nu are încă niciun restaurant cu clasificarea maximă de trei stele, acordată pentru „o bucătărie unică ce justifică o călătorie”.