O ordonanță care, teoretic, ar trebui să tempereze prețurile carburanților a fost adoptată și va intra în vigoare de la 1 aprilie. Numai că economiștii o consideră „o glumă, având în vedere măsurile”. Aceasta vine după ce, în mai puțin de o lună, prețurile carburanților din România au înregistrat creșteri semnificative, motorina depășind pragul de 10 lei pe litru.

Noile reguli de la 1 aprilie

Starea de criză se instituie pe o perioadă de trei luni, nu de șase cum era inițial. Iar comercianții nu mai sunt obligați să reducă la jumătate adaosul comercial. Ei trebuie doar să-l plafoneze la nivelul mediei de anul trecut, o măsură ce vizează prevenirea creșterilor nejustificate de preț. Pe bune, credeți că va funcționa?

Ordonanța aduce trei măsuri importante. Pe lângă plafonarea adaosurilor comerciale la media din 2025, exporturile sunt restricționate și se vor putea face doar cu acordul autorităților, un pas menit să asigure necesarul intern. si, guvernul permite reducerea conținutului de biocarburant din benzină, pentru a evita problemele de aprovizionare.

Prețurile au explodat în mai puțin de o lună

Benzina se vindea în România, pe 26 februarie – cu o zi înaintea începerii conflictului din Iran – cu 8,4 lei pe litru. Motorina costa atunci 8,32 lei pe litru. Astăzi, benzina a ajuns la 9,43 lei pe litru, iar motorina a depășit de mult pragul de 10 lei și a ajuns la 10,36 lei pe litru.

La motorină vorbim de o scumpire de 2 lei pe litru. V-ați gândit vreodată că vom vedea asemenea prețuri la pompă?

Ce soluții caută Guvernul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni va avea loc o nouă întâlnire a grupului de lucru, iar oficialii „vor veni cu o altă măsură”. De data aceasta, ar putea fi vorba despre reducerea taxelor stabilite pe combustibil, o idee care sună mult mai convingător. Economiștii spun că aceasta ar putea să fie „cea mai relevantă măsură” care, într-adevăr, ar putea să scadă important prețul carburanților.

Nu știm încă dacă este vorba despre scăderea accizelor sau a TVA-ului, iar nivelul exact al unei posibile scăderi rămâne de stabilit. Si totuși, o reducere a taxelor ar putea aduce un oarecare respiro în buzunarele românilor, mai ales că leul s-a depreciat ușor, euro fiind cotat la 5.10 lei, dolarul la 4.43 lei, iar lira sterlină la 5.89 lei (informație actualizată la 27 martie 2026).