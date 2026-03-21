Jaqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea la Miami Open. Sportiva din România a învins-o pe americanca Peyton Stearns, scor 6-4, 7-5, la capătul unui meci ce a durat 1 oră și 49 de minute.

Un meci controlat, dar disputat

La prima vedere, o victorie în două seturi pare simplă. Numai că meciul a fost unul echilibrat, cu momente în care americanca a încercat să revină. Iar primul set a fost controlat de la un capăt la altul de româncă, fiind adjudecat cu 6-4. Dar Stearns nu a cedat ușor în setul secund, însă Cristian a rezistat revenirii și a reușit să închidă partida la 7-5. Cifrele vorbesc de la sine. Jaqueline a câștigat 5 game-uri pe serviciul adversarei din 8 ocazii avute, în timp ce Stearns a reușit doar 3 break-uri din 6 șanse. În plus, sportiva noastră a avut procente mai bune atât la primul, cât și la al doilea serviciu.

Constanța, cheia succesului pentru Cristian

La 27 de ani, Jaqueline Cristian pare să-și fi găsit ritmul. Ocupă în prezent locul 36 WTA și se menține constant în zona top 50 mondial, fiind una dintre cele mai bine poziționate jucătoare din țară. E drept că cel mai bun rezultat al carierei a fost o clasare în apropierea top 30 mondial, dar constanța este cea care o definește în ultimii ani. V-ați gândit vreodată de ce reușește să fie mereu prezentă pe tablourile principale ale turneelor mari? Răspunsul stă, conform profilului său din circuitul WTA, în jocul „construit pe consistență din spatele terenului, capacitatea de a prelungi schimburile și de a gestiona momentele importante”. Exact ce s-a văzut și în meciul cu Stearns.

O adversară în plină ascensiune

Pe cine a învins, până la urmă, Jaqueline? Peyton Stearns, în vârstă de 24 de ani, nu este un nume oarecare. Ocupă locul 47 WTA și este considerată una dintre jucătoarele în ascensiune din circuitul american. Fostă campioană universitară în SUA (un detaliu deloc de neglijat), Stearns a făcut rapid pasul spre tenisul profesionist, unde a și câștigat titluri WTA.

Pe bune, americanca nu e un adversar de neglijat.

Jocul ei agresiv, bazat pe un serviciu puternic și lovituri directe, în special cu forehand-ul, o transformă într-o adversară dificilă pe suprafețe rapide, exact ca cea de la Miami.