Fermierii români vor putea accesa credite cu dobânzi mult sub nivelul pieței începând din 2026, printr-un nou mecanism financiar pregătit de Ministerul Agriculturii. Dobânzile vor fi fixe, între 1,5% și 2%, iar statul va acoperi costurile ROBOR și garanțiile necesare.

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Florin Barbu, care a explicat că inițiativa va fi finanțată din fonduri extrabugetare. Potrivit publicației Capital, bugetul ministerului pentru anul viitor va fi de aproximativ 27,7 miliarde de lei, din care aproape 1 miliard de lei reprezintă fonduri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea acestor instrumente financiare dedicate agricultorilor.

Cum va funcționa noul sistem de creditare

Mecanismul propus de MADR are ca scop eliminarea riscurilor financiare pentru fermieri și stimularea investițiilor în agricultură. Ministrul Florin Barbu a detaliat planul, subliniind că dobânda va fi una fixă și extrem de avantajoasă, în timp ce ministerul va prelua povara fluctuațiilor pieței.

„Sigur, în perioada următoare, vreau să creionez nişte instrumente financiare, atât pe fonduri europene, cât şi pe bugetul de stat, pentru că aceste sume pe care le avem în extra-buget, care nu fac parte din bugetul consolidat al statului român, şi vorbim de aproape 1 miliard de lei, Ministerul Agriculturii vrea să creeze un mecanism financiar prin care să dăm credite fermierilor cu o dobândă fixă între 1,5% şi 2%, iar ROBOR-ul şi toate garanţiile să fie plătite de MADR prin acest mecanism financiar”, a explicat Florin Barbu la AGRO TV.

Discuții cu sistemul bancar și BNR

Pentru ca acest proiect să devină realitate, este necesară colaborarea cu instituțiile financiare din țară. Ministrul Agriculturii a precizat că urmează o serie de discuții cu reprezentanții sistemului bancar și cu Banca Națională a României pentru a stabili detaliile implementării. Obiectivul este simplificarea procedurilor și reducerea birocrației, astfel încât fermierii să poată accesa rapid finanțarea.

„O să am discuţii şi cu sistemul bancar şi, bineînţeles, deja am transmis şi sper să am o întâlnire şi la Banca Naţională a României, astfel încât tot ceea ce înseamnă provizioane pe care sistemul bancar le are în România, să le transformăm în aceste credite prin care noi venim cu garanţii şi cu plata ROBOR-ului pentru fermierii români”, a adăugat șeful MADR.

Beneficiile directe pentru agricultori

Noul program de creditare vine cu o serie de avantaje clare pentru agricultorii care doresc să investească în afacerile lor. Inițiativa este gândită să ofere stabilitate și predictibilitate într-un sector adesea afectat de incertitudine.

Principalele beneficii pentru fermieri sunt:

Acces rapid la credite pentru investiții și capital de lucru.

Dobânzi fixe și foarte mici, cuprinse între 1,5% și 2%.

Eliminarea riscului legat de evoluția ROBOR și de costul garanțiilor.

Sprijin concret pentru dezvoltarea afacerilor agricole și modernizarea exploatațiilor.