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Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica de 12 ani din Satu Mare

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Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica de 12 ani din Satu Mare

O mamă și fiica ei de 12 ani din Satu Mare au trăit momente de panică marți seară, după ce mascații au intrat peste ele în casă, din greșeală. Îngrozită, femeia a sunat la 112 pentru a cere ajutor, fără să înțeleagă ce se petrece în propria locuință.

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Incidentul a avut loc după ora 19, într-un apartament în care femeia stătea cu chirie de doar câteva luni. Potrivit Adevărul, forțele de intervenție efectuau percheziții într-o anchetă, însă au greșit adresa, vizând de fapt o altă persoană.

„Sunt foarte speriată” – apelul la 112

Femeia a povestit că a auzit bătăi puternice în ușă, iar la scurt timp mascații au pătruns în locuință. Fiica sa, aflată în cameră, s-a speriat când a văzut echipajele înarmate. În stare de șoc, mama a format imediat numărul de urgență.

„Au intrat mascații în casa mea, nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”, a anunțat femeia la dispecerat. Conform relatărilor, operatoarea a întrebat-o inițial dacă are nevoie de o ambulanță, după care i-a sugerat să depună o plângere.

Mama le-a explicat polițiștilor că persoana pe care o caută nu locuiește la acea adresă. După aproximativ 30 de minute, realizând confuzia, echipajele au părăsit apartamentul fără a mai continua percheziția.

Poliția confirmă perchezițiile, dar tace despre incident

Hotărâtă să nu lase lucrurile așa, femeia a anunțat că va depune o plângere oficială pentru incidentul prin care a trecut. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au confirmat efectuarea unor percheziții în oraș, dar nu au oferit detalii despre cauza investigată sau despre cazul semnalat. Nici DIICOT nu a comentat acuzațiile femeii.

Nu este un caz singular în România

Astfel de erori judiciare nu sunt o premieră. În urmă cu câțiva ani, un bărbat din Dej, județul Cluj, s-a trezit la primele ore ale dimineții cu mascații la ușă. Oamenii legii au realizat că l-au confundat cu capul unei rețele de infractori, și-au cerut scuze și au plecat.

O altă acțiune în forță, care viza o rețea de contrabandiști de țigări din Constanța, s-a încheiat cu o eroare similară. Mascații au intrat peste doi soți care nu aveau nicio legătură cu ancheta, prezentându-și scuzele ulterior.

Sursa: Adevarul

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