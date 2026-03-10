Mașină de poliție lovită pe DN 2 în Vrancea, un elev de 22 de ani a ajuns la spital

O autospecială de poliție, aflată în misiune cu semnalele acustice și luminoase pornite, a fost implicată marți într-un accident rutier pe DN 2. Un tânăr de 22 de ani, elev în practică, a fost rănit și transportat la spital după ce mașina a fost lovită de un autoturism condus de o șoferiță.

Evenimentul a avut loc în comuna Ruginești, județul Vrancea. Potrivit informațiilor publicate de Adevarul, care citează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, autospeciala se deplasa în regim de urgență la o sesizare prin 112. La volanul celuilalt autoturism se afla o femeie de 52 de ani din comuna Păunești.

Cum s-a produs coliziunea

Polițiștii au stabilit că autospeciala se îndrepta către municipiul Focșani pentru a interveni la un apel de urgență. Mașina de poliție se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune atât semnalele luminoase, cât și pe cele acustice. Impactul s-a produs în momentul în care șoferița celuilalt autoturism a efectuat un viraj la stânga fără să se asigure corespunzător.

„Astăzi, 10 martie a.c., pe DN2 – E85, ora 13:49, în comuna Rugineşti, a avut loc un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliţie şi un autoturism. Din primele verificări a rezultat că autospeciala de poliţie se deplasa la o sesizare prin S.N.U.A.U. 112 în regim prioritar, cu semnalele luminoase şi acustice în funcţiune, către municipiul Focşani, moment în care autoturismul condus de o femeie, în vârstă de 52 de ani, din comuna Păuneşti, a efectuat virajul la stânga fără a se asigura, intrând în coliziune cu autospeciala”, a transmis, marți, IPJ Vrancea.

Un elev în practică a fost rănit

În urma coliziunii, singura persoană care a necesitat îngrijiri medicale a fost un tânăr de 22 de ani. Acesta era elev în practică și se afla în autospeciala de poliție alături de doi agenți. Victima a fost rănită ușor și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Echipajele de poliție sosite la fața locului i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri. Pe numele șoferiței a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.