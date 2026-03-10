Actualitate

Mașină de poliție lovită pe DN 2 în Vrancea, un elev de 22 de ani a ajuns la spital

| | 3 min citire
Mașină de poliție lovită pe DN 2 în Vrancea, un elev de 22 de ani a ajuns la spital

O autospecială de poliție, aflată în misiune cu semnalele acustice și luminoase pornite, a fost implicată marți într-un accident rutier pe DN 2. Un tânăr de 22 de ani, elev în practică, a fost rănit și transportat la spital după ce mașina a fost lovită de un autoturism condus de o șoferiță.

Urmărește Financiarul pe Google NewsAdaugă Financiarul ca sursă preferată

Evenimentul a avut loc în comuna Ruginești, județul Vrancea. Potrivit informațiilor publicate de Adevarul, care citează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, autospeciala se deplasa în regim de urgență la o sesizare prin 112. La volanul celuilalt autoturism se afla o femeie de 52 de ani din comuna Păunești.

Cum s-a produs coliziunea

Polițiștii au stabilit că autospeciala se îndrepta către municipiul Focșani pentru a interveni la un apel de urgență. Mașina de poliție se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune atât semnalele luminoase, cât și pe cele acustice. Impactul s-a produs în momentul în care șoferița celuilalt autoturism a efectuat un viraj la stânga fără să se asigure corespunzător.

„Astăzi, 10 martie a.c., pe DN2 – E85, ora 13:49, în comuna Rugineşti, a avut loc un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliţie şi un autoturism. Din primele verificări a rezultat că autospeciala de poliţie se deplasa la o sesizare prin S.N.U.A.U. 112 în regim prioritar, cu semnalele luminoase şi acustice în funcţiune, către municipiul Focşani, moment în care autoturismul condus de o femeie, în vârstă de 52 de ani, din comuna Păuneşti, a efectuat virajul la stânga fără a se asigura, intrând în coliziune cu autospeciala”, a transmis, marți, IPJ Vrancea.

Un elev în practică a fost rănit

În urma coliziunii, singura persoană care a necesitat îngrijiri medicale a fost un tânăr de 22 de ani. Acesta era elev în practică și se afla în autospeciala de poliție alături de doi agenți. Victima a fost rănită ușor și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Echipajele de poliție sosite la fața locului i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri. Pe numele șoferiței a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Revista IoanaCentrul de Transfuzie București lansează pool-ul de trombocite deleucocitat, în premieră naționalăNews24Marian Artimon cere negocieri pentru noul Contract Colectiv de Muncă la Metrorex și amenință cu grevaDolce SportPartizan a pierdut cu 2-3 acasă cu Vojvodina și are doar 7 puncte după opt etapeGetPonyMazda CX-6e este disponibilă în România în două echipări, Takumi și Takumi PlusBravonetAsia Express are diseară două misiuni decisive pentru clasament, pe frig și ploaie în UzbekistanLylaFemeile cu obezitate și SOP pot observa schimbări după chirurgia bariatrică. Ce nu demonstrează studiul
accident rutier dn 2 politie ruginesti Vrancea
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →