Pericol la Brașov. Alunecare de teren la Pietrele lui Solomon, accesul restricționat

O alunecare de teren s-a produs joi după-amiază la Pietrele lui Solomon, una dintre cele mai frecventate zone de agrement din Brașov. Primăria a anunțat imediat că accesul a fost restricționat, în condițiile în care există un risc real ca valul de pământ să antreneze și alți arbori.

Pericol iminent în cartierul Șchei

Alunecarea de teren a avut loc în cartierul Șchei, spre drumul forestier, un loc cunoscut de toți brașovenii și nu numai. Problema nu este doar pământul dislocat. Dar pericolul cel mai mare, spun autoritățile, este legat de copacii de pe versant, care ar putea fi smulși din rădăcini și prăbușiți în orice moment. V-ați gândit ce s-ar întâmpla dacă cineva ar fi pe traseu?

Tocmai de aceea, zona a fost închisă.

Reacția oficială a Primăriei

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Administratorul public Laszlo Barabas, alături de angajații de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), evaluează situația. Hai să vedem ce spune comunicatul oficial al Primăriei Brașov, transmis joi seară.

„Există riscul să se mai prăbuşească şi alţi arbori. Administratorul public Laszlo Barabas şi angajaţii Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sunt la faţa locului. După securizare zonei şi după verificarea zonelor de stâncă, pentru a se asigura ca nu mai există riscul prăbuşirii altor bucăţi de stâncă, se va interveni pentru eliberarea drumului”.

Planul de intervenție pentru vineri

Până la urmă, cum se va rezolva situația? Drumul nu va fi eliberat prea curând. Procedura este clară și siguranța este pe primul loc. Vineri dimineață, salvamontiștii vor fi primii care vor verifica întreaga zonă pentru a se asigura că versantul este stabil.

Iar lucrările de curățare vor începe abia după ce experții de la Salvamont vor da undă verde. Până atunci, accesul în zona Pietrele lui Solomon rămâne complet interzis.