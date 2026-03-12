Prețul petrolului explodează cu 5% după noi atacuri în Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului au crescut miercuri cu aproape 5%, pe fondul unor noi atacuri asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile escaladează în regiune, alimentând temerile privind o criză globală de aprovizionare, în ciuda planurilor de a elibera cantități record din rezervele strategice.

Cotația petrolului Brent a urcat cu 4,95%, ajungând la 92,15 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 4,66 %, atingând valoarea de 87,37 dolari pe baril. Potrivit Stiripesurse, această creștere bruscă vine după ce prețurile au urcat deja cu peste 25% de la începutul conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Trafic maritim blocat și livrări reduse

Companiile de securitate maritimă au confirmat că alte trei nave au fost lovite de proiectile în Strâmtoarea Ormuz. Astfel, numărul total al vaselor atacate în regiune de la începutul conflictului a ajuns la cel puțin 14. Traficul maritim prin această rută strategică s-a redus aproape complet după ce Statele Unite și Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie. Blocajul afectează exporturile unei cantități de petrol echivalente cu aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială, împingând prețurile la cele mai ridicate niveluri din 2022.

Rezervele strategice, o soluție insuficientă?

Pentru a tempera creșterea prețurilor, Agenția Internațională pentru Energie a propus eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice. Aceasta ar fi cea mai mare operațiune de acest tip din istorie, depășind cu mult cele 182 de milioane de barili eliberate în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. Analiștii de la Macquarie avertizează însă că această cantitate nu ar fi suficientă pentru a compensa pierderile în cazul unui conflict prelungit. Volumul propus echivalează cu doar patru zile de producție globală de petrol și cu aproximativ 16 zile din volumul de țiței care tranzitează în mod normal Golful Persic.

Producătorii din Golf sunt sub presiune

Situația din teren agravează criza de aprovizionare. Compania petrolieră de stat ADNOC din Abu Dhabi a fost forțată să oprească rafinăria Ruwais, după ce un incendiu a fost provocat de un atac cu dronă. În același timp, Irak, Kuweit și Emiratele Arabe Unite și-au redus deja producția. Arabia Saudită încearcă să crească exporturile prin portul Yanbu de la Marea Roșie, dar volumele sunt încă mult sub nivelul necesar. Compania de consultanță Wood Mackenzie estimează că războiul reduce livrările din Golf cu aproximativ 15 milioane de barili pe zi, ceea ce ar putea împinge prețul petrolului până la 150 de dolari pe baril.

SUA ezită să ofere escortă militară

Președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite sunt pregătite să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, surse citate de Reuters afirmă că Marina americană a refuzat, pentru moment, solicitările venite din partea industriei maritime. Motivul invocat este că riscurile unui atac sunt considerate prea mari. Între timp, piețele par să ignore un raport al guvernului american care indică o creștere a stocurilor de țiței din SUA, concentrându-se pe temerile legate de aprovizionarea globală.