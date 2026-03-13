Program de 4 miliarde lei pentru sate. Case reparate și sprijin pentru 450.000 de români

Un program masiv de asistență socială, așteptat de ani buni, a demarat în sfârșit. Primele 100 de comunități rurale din România au primit deja în conturi un avans de 10 milioane de lei pentru a implementa servicii integrate, de la reparații la case și până la sprijin psihologic. Proiectul vizează, în total, peste 450.000 de persoane vulnerabile din 2.000 de sate.

Un proiect de 4 miliarde de lei pentru 2.000 de sate

Suma totală pusă la bătaie este impresionantă: 4.056.702.255,30 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene se ridică la 3.372.690.802 lei, adică 83,14% din total. Obiectivul, anunțat de Ministerul Muncii, este ambițios și clar. „Obiectivul general al proiectului este creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei prin dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comunități din mediul rural (aproximativ 70% din localitățile rurale din România). Vor fi sprijinite peste 450.000 de persoane care trăiesc în sărăcie și sunt afectate de vulnerabilități multiple din zona participării sociale, a resurselor materiale și financiare, a sănătății, a participării școlare, a documentelor de identitate sau a locuinței din cadrul celor 2.000 de unități administrativ-teritoriale”.

asistenții sociali vor putea oferi sprijin concret: reparații la locuințe, centre de zi pentru copii și bătrâni, servicii medicale la domiciliu sau chiar meditații pentru elevii defavorizați.

Studiu de caz la Deveselu: 1,7 milioane de lei pentru nevoi reale

Comuna Deveselu din Olt este una dintre primele beneficiare. Aici, proiectul aduce în următorii cinci ani 1,7 milioane de lei, iar un avans de 400.000 de lei a fost deja virat. Echipa locală, formată din asistentul comunitar Chivuța Bălășoiu și asistentul social Daniela Radu, a identificat deja nevoile cele mai stringente. Cum au făcut asta? Printr-o analiză la firul ierbii.

„Am făcut înainte o diagnoză socială prin care am identificat nevoile la nivelul localității. Și sunt, bineînțeles, nevoi sociale, medicale, educaționale. Printre persoanele care vor beneficia de acești bani sunt persoanele care au condiții de habitat sub limită, cele mai vulnerabile. E vorba de persoane care fie nu pot să facă singuri asta fiind cazuri medicale, fie nu au resursele necesare, deși se străduiesc. Sunt persoane cu diagnostic oncologic, sau familii cu mai mulți copii, care au drept venit un singur salariu, sau familii monoparentale, sau bătrâni rămași fără sprijinul rudelor”, explică cele două.

Într-o localitate cu 3.000 de suflete, au găsit imediat 15 locuințe care necesită intervenții urgente. „Sunt oameni care nu-și pot depăși condiția, nu e vorba de faptul că nu vor sau fug de muncă”.

Reparații la case și voluntariat comunitar

Pentru cele 15 familii nevoiașe, se vor face reparații la acoperiș, se vor schimba geamuri sau se va interveni la pereți și podele. Suma maximă alocată per locuință este de 32.500 de lei, iar bugetul total pentru aceste intervenții depășește 500.000 de lei. Un caz sfâșietor este cel al unui tânăr cu retard, rămas singur, cu un venit de doar 480 de lei. Pentru el, echipa plănuiește să amenajeze o baie.

Dar cum te încadrezi în buget când prețurile explodează? Soluția a venit tot din comunitate. „Trebuie să nu mai plătim și mâna de lucru, pentru că mâna de loc e mult mai scumpă decât materia primă, nu știu ce am mai reuși să facem cu acei bani”, spune Chivuța Bălășoiu. Se vor baza pe grupul „Voluntari din Deveselu”, deja activ și eficient în rezolvarea problemelor locale.

Mai mult decât reparații: psiholog, masă caldă și biciclete

Banii nu merg doar în cărămizi. Proiectul acoperă o paletă largă de nevoi. Astfel, 23 de copii din familii vulnerabile vor primi o masă caldă zilnic pe perioada școlii, până în 2029, cu un buget de 15 lei pe zi per copil. Mai mult, se va dota un centru comunitar unde localnicii vor găsi asistent social, asistent medical, dar și un psiholog. Nevoia de consiliere este uriașă.

„Și aici avem mari nevoi. Ne referim aici la persoanele oncologice, la copii care au părinți plecați în străinătate, la bătrâni, avem o cerință foarte mare. Oamenii reacționează foarte bine atunci când sunt înțeleși, consiliați, ascultați”, povestesc membrele echipei.

Iar pentru deplasările în comună, echipa a găsit o soluție simplă și eficientă: biciclete. „Pentru transport am prevăzut cheltuieli doar pentru servicii extra, adică mers la spital cu persoanele vulnerabile. În rest, avem fiecare câte o bicicleta, pentru că faci foarte mulți kilometri, cel puțin cinci pe zi. Banii sunt pentru combustibil, vom folosi pentru a merge la spital cu mașina primăriei, nu avea sens să cumpărăm alta, acei bani îi folosim pentru altceva, pentru că nevoi sunt”.

Vise mari și realități dure

Chivuța Bălășoiu visează deja mai departe, la un centru de zi pentru vârstnici. „Mă gândesc că vom avea rezultate bune pe acest proiect și atunci Ministerul Muncii, sau care minister vrea, să mai creeze încă un proiect de genul acesta și să-l accesăm. Așteptăm încă. Pentru că aici vorbim de bani mulți și primăriile nu au un bugetul încât să susțină asemenea construcții și ulterior funcționarea”.

Până la urmă, implicarea personală face diferența. Daniela Radu o descrie pe colega și prietena ei din copilărie: „Nu e deloc neobișnuit să o sun și la 10.00 seara să fie tot în mașină, pe drum către cineva care are o nevoie medicală. Atâta mi-am dorit să lucrez cu ea, știind ce face în comunitate!”.

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă cu un pacient proaspăt operat după ce iese pe poarta spitalului?

Realitatea este adesea brutală, iar asistenții comunitari ajung să suplinească un sistem medical care nu are fonduri pentru îngrijiri la domiciliu. Chivuța Bălășoiu vorbește despre pacienți trimiși acasă pentru care trebuie să improvizeze soluții. „Trebuie niște comprese speciale, scumpe. Și încercăm, găsim, ne mai ne dă vecinul, ne mai dă cel cu lemnele, ne mai dă cel cu construcțiile, cumpărăm, mai dăm ceva la farmacie, mai face și farmacia donații și așa reușim cumva să-i tratăm acasă. Și când te duci cu el la medic, medicul este uimit ce bine a mers operația. Dar nu-și pune nimeni problema ce se întâmplă cu acești pacienți după ce au ieșit pe poarta spitalului”.