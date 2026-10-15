Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan se află joi, 15 octombrie, la Bruxelles, unde pregătesc poziția României pentru negocierea bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2028-2034. Prioritățile urmărite sunt finanțarea pentru coeziune, destinată dezvoltării, și banii pentru agricultori.

Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu video la Euronews România, că aprobarea mecanismelor viitorului buget trebuie obținută în acest an, având în vedere tensiunile anticipate pentru anul următor. Premierul a cerut un echilibru între păstrarea finanțărilor tradiționale și susținerea celorlalte nevoi ale Uniunii.

În intervenția sa, șeful guvernului a enumerat domeniile între care trebuie împărțite resursele:

dezvoltarea Uniunii Europene;

cheltuielile pentru apărare;

continuarea politicilor de coeziune și a sprijinului agricol;

competitivitatea și cercetarea.

Pentru România, negocierile privesc continuarea finanțărilor europene care au susținut investițiile din ultimii ani. Sprijinul agricol este discutat și după protestele organizate de agricultori în țară.

Statele negociază între finanțări mai mari și austeritate

România și Italia coordonează un grup de aproximativ 17 state care solicită alocări mai mari pentru dezvoltare și industria de apărare, a relatat corespondentul Octav Vasilescu. Poziția favorabilă unui buget mai ambițios este susținută și de Spania și de țări din Europa Centrală.

Germania, Olanda, Austria și țările scandinave cer, în schimb, limitarea cheltuielilor. Acestea invocă performanța slabă a economiilor europene și susțin un buget de austeritate pentru următoarea perioadă de finanțare.

La reuniunea Consiliului European participă șeful statului. În paralel, premierul are discuții cu liderii Partidului Popular European, care reunește formațiuni de dreapta din Europa, pentru coordonare și obținerea unui sprijin suplimentar pentru poziția românească.

Deplasarea are loc în timp ce în țară continuă negocierile pentru instalarea lui Luca Niculescu la Palatul Victoria. Bolojan conduce în continuare guvernul ca interimar, iar viitorul buget european este o prioritate și pentru următorul executiv.

Liderii urmăresc încheierea negocierilor până în decembrie

Pozițiile divergente anunță discuții dificile în cele două zile ale reuniunii Consiliului European. Liderii urmăresc definitivarea bugetului cel târziu în decembrie.

Prelungirea negocierilor în anul următor le-ar putea expune influenței alegerilor programate în mai multe state, a explicat corespondentul. Între acestea se află Franța, unde urmează alegerea unui nou președinte.