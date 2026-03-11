Scandal la Jocurile Paralimpice 2026: Sportivii germani au întors spatele rușilor

Tensiune maximă pe podiumul de premiere la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina. Schiorii germani de fond le-au întors spatele medaliaţilor cu aur din Rusia în timpul intonării imnului, un gest de protest față de prezența delegației Moscovei la competiție.

Incidentul a avut loc la finalul probei feminine de sprint clasic pentru persoane cu deficienţe de vedere. Potrivit Adevărul, sportiva rusă Anastasia Bagiian şi ghidul ei, Sergei Siniakin, au cucerit medalia de aur. În momentul festiv, Linn Kazmaier din Germania şi ghidul ei Florian Baumann, care au obţinut medalia de argint, au ales să protesteze vizibil, întorcându-se cu spatele la steagul rusesc.

Revenirea controversată a Rusiei

Participarea sportivilor ruși la această ediție a Jocurilor Paralimpice este un subiect sensibil. Pentru prima dată din 2014, aceștia concurează sub propriul steag, după ce Comitetul Paralimpic Internaţional (IPC) a decis în septembrie să ridice suspendarea impusă țării. Rusia și sportivii săi au fost inițial excluși din competițiile internaționale în urma scandalului de dopaj sponsorizat de stat, iar sancțiunile au fost înăsprite ulterior, după invadarea Ucrainei în 2022.

Protestul care a umbrit ceremonia

Medalia de aur câștigată de Anastasia Bagiian a fost a doua dintre cele trei obținute de Rusia până acum la jocurile de la Milano Cortina. În timp ce imnul național al Rusiei răsuna în arenă, sportivii germani Linn Kazmaier și Florian Baumann, aflați pe a doua treaptă a podiumului, au făcut un gest clar de dezaprobare. Aceștia s-au întors complet cu spatele la delegația rusă, într-un protest tăcut, dar cu un impact vizual puternic.

Un climat de tensiune la Milano Cortina

Gestul sportivilor germani nu este un incident izolat. Decizia IPC de a permite participarea a 6 sportivi ruși și 4 din Belarus, un aliat al Rusiei, a generat un val de nemulțumire. Ca urmare a acestei hotărâri, echipele din șapte țări, inclusiv Ucraina, au boicotat ceremonia de deschidere a jocurilor, care a avut loc vineri la Verona. În contrast, prima medalie de aur a Rusiei, câștigată luni de schioarea para-alpină Varvara Voronchikhina, a fost celebrată în cadrul unei ceremonii de premiere care s-a desfășurat fără proteste.

Sursa: Adevarul