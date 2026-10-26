Economiile pot fi investite în Tezaur începând de la 1 leu, iar subscrierile pentru emisiunea octombrie-noiembrie 2026 rămân deschise până pe 6 noiembrie. Compararea cu FIDELIS și cu un depozit bancar presupune separarea dobânzii rămase după impozitare de condițiile în care banii pot fi recuperați înainte de scadență.

Pentru FIDELIS, intervalul de subscriere stabilit de Ministerul Finanțelor a fost 2-9 octombrie 2026 și s-a încheiat. Dobânzile acestei ediții descriu condițiile emisiunii respective, nu o ofertă de subscriere încă deschisă. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Tezaur permite investiții mici, fără plafon maxim

Perioada de subscriere la Tezaur a început pe 5 octombrie 2026. Un titlu valorează 1 leu, iar investiția nu are plafon maxim. Subscrierea se face direct, fără intermediari, online prin Ghișeul.ro sau SPV ANAF, ori fizic la Poșta Română și Trezorerie.

Programul este disponibil în lei, nu și în euro, iar titlurile nu se tranzacționează la bursă. Condițiile prezentate pentru emisiune includ comisioane zero și garanția statului de 100% pentru capitalul investit și dobânzi.

Dobânda este achitată anual, conform datelor din prospect. Ea nu se capitalizează: dobânzile plătite nu sunt adăugate automat capitalului pentru a produce, la rândul lor, dobândă. Veniturile din dobândă sunt scutite de impozit și de contribuția de sănătate, CASS.

FIDELIS a avut praguri diferite pentru subscrierile obișnuite și donatori

La a doua ediție FIDELIS din această toamnă au putut participa persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu vârsta peste 18 ani. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională, respectiv 100 de euro pentru cele în moneda europeană.

Subscrierea s-a putut face prin BT Capital Partners, UniCredit Bank, Banca Comercială Română, Salt Bank & Banca Transilvania și B.R.D. Groupe Société Générale. A fost disponibil și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Pragul obișnuit de intrare a fost de 5.000 de lei sau 1.000 de euro. Pentru donatorii de sânge, minimumul a coborât la 500 de lei în tranșa dedicată în lei, cu un plafon de 100.000 de lei. În euro, pragul redus a fost de 100 de euro, iar limita maximă de 20.000 de euro.

Accesul la condițiile pentru donatori a presupus dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 mai 2026. Tranșele speciale au făcut parte din campania „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Dobânzile trebuie citite împreună cu moneda și scadența

Scadența este termenul la care investiția ajunge la maturitate. Pentru emisiunile comparate, dobânzile și duratele sunt următoarele:

Tezaur în lei, pe 1 an: 6,50%.

Tezaur în lei, pe 3 ani: 7,00%.

Tezaur în lei, pe 5 ani: 7,50%.

FIDELIS în lei, tranșa obișnuită pe 2 ani: 6,60%.

FIDELIS în lei, tranșa pentru donatori pe 2 ani: 7,60%.

FIDELIS în lei, tranșa obișnuită pe 4 ani: 7,15%.

FIDELIS în lei, tranșa obișnuită pe 10 ani: 7,75%.

FIDELIS în euro, tranșa obișnuită pe 3 ani: 4,50%.

FIDELIS în euro, tranșa pentru donatori pe 3 ani: 5,50%.

FIDELIS în euro, tranșa obișnuită pe 10 ani: 6,60%.

În cazul FIDELIS, dobânzile și veniturile din deținerea titlurilor sunt neimpozabile. Posibilitatea investiției în cele două monede și tranzacționarea la bursă permit diversificarea și administrarea portofoliului.

Depozitul din comparație folosește o dobândă ipotetică

Potrivit calculatorului Fidelis.ro, calculul orientativ pentru depozit și exemplele numerice de mai jos pornesc de la o dobândă brută ipotetică de 6% pe an. După impozitul pe venit de 10%, reținut la sursă, dobânda netă utilizată este de 5,40%. Acest scenariu nu reprezintă o ofertă bancară curentă verificată.

Exemplele de mai jos compară aceeași sumă și aceeași durată. Pentru Tezaur, totalul reprezintă capitalul plus toate dobânzile încasate pe parcurs, fără capitalizarea lor; nu înseamnă că întreaga dobândă este plătită abia la maturitate.

Pentru 1.000 de lei pe 1 an, Tezaur aduce 65 de lei dobândă și un total de 1.065 de lei. Depozitul ipotetic produce 54 de lei net, cu un total de 1.054 de lei. Diferența este de 11 lei.

Pentru 5.000 de lei pe 1 an, dobânda Tezaur este de 325 de lei, iar totalul de 5.325 de lei. La depozit, dobânda netă este de 270 de lei, iar totalul de 5.270 de lei. Diferența ajunge la 55 de lei.

Pentru 5.000 de lei pe 3 ani, Tezaur produce 1.050 de lei dobândă, cu un total de 6.050 de lei. Depozitul aduce 810 lei net și un total de 5.810 lei. Avantajul din acest exemplu este de 240 de lei.

Pentru 5.000 de lei pe 5 ani, Tezaur aduce 1.875 de lei dobândă și un total de 6.875 de lei. Depozitul produce 1.350 de lei net, cu un total de 6.350 de lei. Diferența este de 525 de lei.

Pentru 10.000 de lei pe 3 ani, dobânda Tezaur însumează 2.100 de lei, iar totalul ajunge la 12.100 de lei. Depozitul produce 1.620 de lei net și un total de 11.620 de lei. Diferența este de 480 de lei.

Pentru 10.000 de lei pe 5 ani, Tezaur aduce 3.750 de lei dobândă și un total de 13.750 de lei. La depozit rezultă 2.700 de lei net și un total de 12.700 de lei. Diferența este de 1.050 de lei.

Pentru 50.000 de lei pe 5 ani, dobânda Tezaur este de 18.750 de lei, iar totalul de 68.750 de lei. Depozitul aduce 13.500 de lei net și un total de 63.500 de lei. Diferența ajunge la 5.250 de lei.

Inflația oferă contextul în care sunt comparate dobânzile

România a avut în septembrie 2026 o inflație anuală de 6,5%, față de 6,3% în august, conform indicatorului armonizat folosit de Oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat. A fost cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană, înaintea Lituaniei, cu 6,1%, și Bulgariei, cu 5,6%. La polul opus s-au situat Suedia, cu 1%, urmată de Ungaria și Danemarca, fiecare cu 2,1%.

Eurostat descrie pe site-ul oficial evoluția față de luna precedentă astfel: „Comparativ cu august 2026, inflatia anuala a scazut intr-un singur stat membru, a ramas stabila in trei state si a crescut in 23 de state.”

Pentru mediile europene și comparația anuală, instituția precizează: „Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 3,8% in septembrie 2026, in crestere de la 3,2% in august. Cu un an inainte, rata era de 2,2%. Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a fost de 3,8% in septembrie 2026, in crestere de la 3,2% in august. Cu un an inainte, rata era de 2,6%”

În privința componentelor care au alimentat creșterea prețurilor, Eurostat arată că „energia (+1,71 puncte procentuale, pp), serviciile (+1,52 puncte procentuale, pp), bunurile industriale neenergetice (+0,29 puncte procentuale, pp) si alimentele, alcoolul si tutunul (+0,25 puncte procentuale, pp) au avut contributii pozitive la rata anuala a inflatiei din zona euro”.

Potrivit relatării Goldring, datele Institutului Național de Statistică (INS) au indicat pentru România o inflație anuală de 6,61% în septembrie, după 6,17% în august. Serviciile s-au scumpit cu 11,12%, produsele nealimentare cu 7,06%, iar alimentele cu 3%. Acest indicator diferă de indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile europene.

Indicele prețurilor de consum din septembrie, raportat la august, a fost de 100,77%, iar inflația cumulată de la începutul anului a ajuns la 5,4%. Pentru octombrie 2025-septembrie 2026, față de octombrie 2024-septembrie 2025, creșterea medie a prețurilor a fost de 9,2% după indicatorul INS și de 8,4% după cel armonizat.

Potrivit relatării Goldring, în august, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a prezentat revizuirea prognozei pentru inflația de la finalul lui 2026, de la 5,5% la 6,1%. Pentru sfârșitul lui 2027, estimarea a urcat de la 2,9% la 3,4%.