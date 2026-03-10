Stația de epurare Ploiești, executată silit pentru o datorie de 9,6 milioane euro

Conturile Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiești au fost blocate din cauza unei datorii colosale. Suma de 47 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,6 milioane de euro, a dus la executarea silită a instituției.

Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, problemele financiare sunt cauzate de penalitățile și dobânzile acumulate pentru funcționarea fără autorizație a vechii stații de epurare a apei, construită între 1965 și 1970. Administrația Națională „Apele Române” a aplicat executarea silită, blocând astfel activitatea regiei aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești.

Cum s-a ajuns la datorii de milioane de euro

Criza își are originea în sistarea lucrărilor la noua stație de epurare, în anul 2013. Din acel moment, vechea stație a continuat să funcționeze fără o autorizație de gospodărire a apelor. În 2018, municipalitatea s-a angajat să finalizeze noul obiectiv până în 2023, însă termenul nu a fost respectat. Ca urmare, în 2024 Ploieștiul a pierdut autorizația, ceea ce a declanșat aplicarea penalităților.

Primarul municipiului, Mihai Polițeanu, a explicat într-o declarație din 2025 cum promisiunile neîndeplinite au adâncit problema. „La acest moment plătim penalități în valoare de 500.000 de euro pe lună pentru că, 15 ani, administrația ploieșteană a promis și nu a livrat. Apele uzate sunt epurate cu o stație veche, construită în perioada 1965-1970, cu o singură treaptă mecanică, depășită fizic și moral. Lucrările la noua stație de epurare au fost sistate în 2013 și, de atunci, nu s-a mai făcut nimic. Pentru a rămâne cu autorizația, Ploieștiul s-a angajat în 2018 la măsuri care să ducă la finalizarea noii stații de epurare până în 2023. Autoritatea locală nu și-a respectat nici acest angajament. Ca urmare, Ploieștiul a rămas fără autorizație de gospodărire a apelor în 2024 și s-a ajuns la milioane de euro penalități”, a afirmat primarul.

RASP cere suspendarea executării și dă primăria în judecată

În fața acestei situații, conducerea RASP caută soluții pentru a debloca activitatea. Directorul regiei, Sorin Peticilă, a descris demersurile făcute către Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) ca fiind fără succes până acum.

„Situația este delicată. Dacă am reuși să ridicăm poprirea de pe conturi, am funcționa foarte bine. Noi am făcut cereri de suspendare totală temporară la executorul fiscal ANAR București, aceștia refuzând fără a motiva, în fapt și în drept, această soluție negativă. Dacă avem această suspendare putem respira”, a declarat directorul RASP, Sorin Peticilă. Între timp, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a decis să dea în judecată primăria, pe care o consideră administrator al stației de epurare.

Sursa: Adevarul