O răsturnare de situație neașteptată s-a produs în 2025 pe piața spațiilor de birouri din București. Sectorul financiar-bancar a depășit, pentru prima dată, sectorul IT în ceea ce privește volumul brut al închirierilor, ajungând lider la acest capitol. Asta arată o analiză recentă a Crosspoint Real Estate, Asociat Internațional al Savills în România, și publicată de Romanialibera. A fost un an activ, dar și prudent, companiile fiind mult mai atente la cum își cheltuie banii și la deciziile de extindere.

Contracte noi, motorul creșterii

Chiar dacă au existat incertitudini macroeconomice și o adaptare la noile modele de lucru, cifrele arată că s-au încheiat tranzacții de închiriere de peste 11.500 de metri pătrați. Mai mult, un detaliu important e că peste 60% din tranzacții au fost contracte noi. Asta înseamnă că piața nu a stat pe loc, ci a avut și intrări noi, nu doar renegocieri. Companiile care au intrat pentru prima dată pe piața românească au contribuit serios, generând aproape jumătate din volumul total al spațiilor închiriate. „Acest aspect sugerează că România rămâne atractivă pentru investiții, în special în industrii cu potențial de creștere pe termen mediu”, se arată în analiză.

Financiarul, campion neașteptat

Cea mai mare surpriză a anului 2025 a fost, fără îndoială, schimbarea ierarhiei sectoarelor care au cerut birouri. „Pentru prima dată, domeniul financiar-bancar a depășit sectorul IT din perspectiva volumului brut al închirierilor din București, ajungând la o pondere de aproximativ 25%”, notează analiza. IT-ul a ajuns pe locul al doilea, cu 23%. E o evoluție care aduce piața locală mai aproape de ce se întâmplă în Europa, unde serviciile financiare sunt principalul motor al cererii. Totuși, atenție, sectorul IT rămâne lider în ceea ce privește închirierile nete, cu circa 36.000 de metri pătrați, adică 28% din totalul de aproximativ 130.000 de metri pătrați închiriați net în 2025.

IT-ul se reașază

Volumul net a crescut cu 17% față de anul anterior, în timp ce volumul brut – care include și renegocierile – s-a situat la 245.000 de metri pătrați, în scădere cu 30% comparativ cu 2024. De ce această scădere? Ei bine, „această dinamică reflectă o perioadă de ajustare în IT, influențată de restructurări, de implementarea accelerată a inteligenței artificiale și de corecțiile de personal după expansiunea rapidă din anii 2020-2022”, explică experții.

Unde se bat banii pe birouri în București

Și zonele preferate pentru birouri s-au schimbat un pic. Zona Centru-Vest rămâne în top, cu 29% din totalul închirierilor. Apoi, pe locul al doilea a urcat axa Calea Floreasca-Barbu Văcărescu, cu 18%, depășind zona centrală de afaceri (CBD), care a generat 15% din tranzacții, la egalitate cu Dimitrie Pompeiu. Zona centrală a orașului a atras 13% din cererea totală.

O piață mai cu picioarele pe pământ

Anul 2025 ne arată o piață a birourilor mai matură, mai selectivă și mai puțin impulsivă. Cererea există, doar că e analizată cu lupa, iar deciziile de închiriere țin cont de eficiență, flexibilitate și adaptare la noile realități economice și tehnologice. Pe scurt, companiile nu mai sar calul, ci cântăresc bine fiecare mișcare. E o piață mai așezată, asta e clar.