Tehnologia AI intră în 22 de aziluri după un contract de 8,8 milioane de dolari

Compania de tehnologie InteliCare Holdings a semnat cel mai mare contract din istoria sa, în valoare de 8,8 milioane de dolari, pentru a-și instala platforma bazată pe inteligență artificială în 22 de centre de îngrijire pentru vârstnici din Victoria, Australia.

Acordul pe cinci ani a fost încheiat cu MECWA Limited, care operează sub numele de Mecwacare. Potrivit publicației Businessnews, parteneriatul prevede implementarea platformei integrate InteliCare, care include analize, alerte, senzori și un sistem de apelare a asistentelor, în toate centrele rezidențiale pentru vârstnici ale companiei din regiune. Anunțul a dus la o creștere cu 15% a acțiunilor InteliCare Holdings Limited (ASX:ICR), ajungând la 2,3 cenți pe acțiune.

Un parteneriat strategic pentru viitorul îngrijirii

Directorul executiv al InteliCare, Tim Chapman, a declarat că acordul reprezintă o piatră de hotar pentru companie. „Asigurarea unui acord pe cinci ani cu Mecwacare validează scalabilitatea platformei noastre și confirmă că informațiile bazate pe date, în timp real, devin fundamentale pentru viitorul îngrijirii persoanelor vârstnice”, a afirmat Chapman.

El a subliniat că înțelegerea consolidează rolul companiei în modernizarea sectorului. „Acest acord poziționează InteliCare ca un partener tehnologic strategic pentru transformarea la nivelul întregului sector și așteptăm cu nerăbdare să anunțăm și alte parteneriate în viitorul apropiat”, a adăugat el.

Rezultate spectaculoase în programul pilot

Decizia de a extinde colaborarea vine după un program pilot de trei luni, desfășurat la mijlocul anului 2025 la centrul Trescowthick al Mecwacare. Rezultatele publicate de companie au arătat o precizie de 100% în detectarea căderilor, fără alarme false sau cazuri ratate pe parcursul perioadei de evaluare. Mai mult, programul a redus numărul rezidenților care necesitau verificări de bunăstare din trei în trei ore pe timpul nopții de la 55 la doar patru, datorită funcțiilor de monitorizare în timp real a semnelor vitale și a prezenței în pat.

Tim Chapman a explicat că succesul tehnic a fost un factor cheie. „În cadrul programului pilot, platforma InteliCare a fost integrată cu succes în sistemul de management clinic al Trescowthick, precum și în sistemul de apelare a asistentelor, demonstrându-și interoperabilitatea”, a spus el. „Capacitatea InteliCare de a se conecta cu sisteme terțe critice și de a funcționa ca o coloană vertebrală a ecosistemului digital al Trescowthick a permis consolidarea fluxurilor de date operaționale cheie, ceea ce a îmbunătățit vizibilitatea, a sprijinit conformitatea și, în cele din urmă, a oferit rezultate pozitive în îngrijirea rezidenților.”

Transformare digitală pe fondul provocărilor din sistem

Directorul executiv al Mecwacare, Anne McCormack, a precizat că schimbările din industrie au accelerat transformarea digitală a furnizorului de servicii. „Industria de îngrijire a persoanelor vârstnice se confruntă cu provocări structurale semnificative, care includ presiuni crescânde asupra costurilor, deficit de forță de muncă și o complexitate tot mai mare a nevoilor rezidenților”, a declarat ea.

McCormack a adăugat că parteneriatul este o componentă esențială a strategiei lor de modernizare. „Ca parte a concentrării Mecwacare pe rezultate excelente pentru clienți și a modelului nostru de îngrijire bazat pe dovezi, investim într-o transformare digitală din care acest parteneriat cu InteliCare formează o componentă importantă, permițând echipelor noastre să ofere o experiență și un model de îngrijire mai sigure, mai receptive și mai sustenabile pentru rezidenți”, a explicat ea. „Evaluarea de la Trescowthick a demonstrat că platforma InteliCare îmbunătățește vizibilitatea clinică, sporește eficiența operațională și, cel mai important, a sprijinit o mai bună îngrijire a rezidenților și rezultate sociale. Considerăm InteliCare un partener strategic pe termen lung în modelarea modului în care vom oferi îngrijire persoanelor vârstnice în viitor.”

Implementarea tehnologiei în cele 22 de locații se va desfășura structurat între anii fiscali 2026 și 2028, generând venituri din abonamente recurente, furnizarea de hardware, implementare și servicii continue. Din consiliul de administrație al InteliCare fac parte nume cunoscute precum Dr. Neale Fong și fondatorul Greg Leach.