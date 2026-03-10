Trump, despre petrolul la 100$: Un preț mic pentru pace. Doar idioții cred altfel

Donald Trump consideră că explozia prețului la petrol este un sacrificiu acceptabil în contextul războiului cu Iranul. Fostul președinte american a afirmat că scumpirea este „un preț foarte mic de plătit pentru pacea și securitatea Statelor Unite și a lumii”.

Declarația a fost făcută duminică pe platforma Truth Social, în a noua zi a conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit Stiripesurse, care citează energypress.gr, reacția vine la scurt timp după ce barilul de țiței american WTI a depășit pragul de 100 de dolari la Bursa Comercială din Chicago.

„Numai idioții ar crede altfel!”

Republicanul și-a continuat mesajul tranșant, adăugând o propoziție scrisă integral cu majuscule: „Numai idioții ar crede altfel!”. Donald Trump a oferit și asigurări că prețul aurului negru va „scădea foarte repede atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene va fi completă”, încercând astfel să calmeze piețele internaționale agitate de conflict.

Planul SUA pentru tancurile petroliere, criticat de industrie

În paralel cu declarațiile politice, administrația de la Washington analizează un plan pentru a securiza transportul de petrol prin zonele de conflict. DFC american intenționează să aloce doar 20 de miliarde de dolari pentru asigurarea petrolierelor care vor tranzita Strâmtoarea Hormuz, escortate de nave de război.

Suma este considerată extrem de mică în comparație cu necesarul real. O acoperire estimată în mod normal pentru toate navele aflate în prezent în Golful Persic s-ar ridica la aproape 320 de miliarde de dolari.

De ce este sceptică piața petrolieră

Planul Casei Albe a stârnit deja reacții negative din partea industriei. Washingtonul a clarificat că asigurarea va fi oferită într-un format continuu, ceea ce înseamnă că se va referi la convoaiele individuale care vor părăsi strâmtoarea unul după altul. Cu toate acestea, experții din piață au identificat două probleme majore.

O primă îngrijorare este că o astfel de mișcare treptată a navelor ar putea să nu fie suficientă pentru a relua în mod eficient aprovizionarea cu petrol și gaze a pieței globale. O a doua problemă este legată de siguranță. Odată ce acest efort va începe, petrolierele rămase în urmă ar putea deveni ținte mai valoroase pentru Iran, confruntându-se cu o amenințare chiar mai mare decât în prezent. Deocamdată, nu a existat nicio altă mișcare din partea SUA care să indice că intenționează să implementeze planul în viitorul apropiat.