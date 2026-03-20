Un studiu pe 27.000 de pacienți dezvăluie rolul neștiut al timusului în longevitate

Timusul, o glandă despre care mulți nici nu au auzit, ar putea deține una dintre cheile longevității. Cercetări recente, bazate pe analiza a circa 27.000 de tomografii computerizate cu ajutorul inteligenței artificiale, arată o legătură directă între sănătatea acestui organ și riscul de deces, de cancer sau de boli cardiovasculare.

Un organ ignorat revine în atenție

Aflat în piept, lângă inimă și plămâni, timusul este responsabil în mare parte pentru formarea celulelor T (un tip de globule albe care ajută la lupta împotriva infecțiilor). Deși este păstrat și la vârsta adultă, el este cel mai activ înainte și în timpul pubertății. Rolul său la adulți a fost însă mult timp ignorat, în parte pentru că se micșorează odată cu înaintarea în vârstă și este înlocuit treptat cu țesut gras. Oamenii de știință au interpretat acest lucru, până de curând, ca pe un semn că organul devine mai puțin important.

Dar două studii recente arată că lucrurile stau puțin diferit. Ba chiar, timusul ar putea fi mult mai important pentru sănătatea pe termen lung decât se credea. Aceste rezultate se potrivesc cu tot mai multe dovezi care arată că sistemul imunitar joacă un rol major în modul în care îmbătrânim.

Studiul care schimbă totul

Într-o cercetare amplă, oamenii de știință au folosit inteligența artificială pentru a analiza mii de tomografii și fișe medicale. Concluziile sunt clare. „În studiul National Lung Screening Trial, o funcționare mai bună a timusului a fost asociată constant cu un risc mai mic de deces din orice cauză, cu o incidență mai redusă a cancerului pulmonar și cu o mortalitate cardiovasculară mai scăzută, pe parcursul a 12 ani de monitorizare, chiar și după ce au fost luați în calcul factori precum vârsta, sexul, fumatul și alte boli. În studiul independent Framingham Heart Study, o stare mai bună a timusului a fost, si, asociată cu un risc mai mic de deces din cauze cardiovasculare, independent de vârstă, sex și fumat”, arată cercetarea.

persoanele cu un timus sănătos au avut tendința de a trăi mai mult și de a avea un risc mai mic de a dezvolta anumite boli grave.

Mai mult, cercetătorii au observat că sănătatea timusului este legată și de inflamația generală din organism și de tulburările metabolice, dar și de factori de stil de viață care pot fi modificați, inclusiv fumatul, obezitatea și nivelul de activitate fizică. „În ansamblu, rezultatele sugerează că timusul ar putea avea un rol central în procesul de îmbătrânire și în susceptibilitatea la boli la vârsta adultă, iar menținerea funcției acestui organ ar putea deveni o țintă importantă pentru prevenție și pentru strategii medicale menite să prelungească viața sănătoasă”, notează autorii.

Variații mari de la om la om

Descoperirea reprezintă o piesă importantă din „puzzle-ul” sănătății pe termen lung, a afirmat autorul principal al studiului, Hugo Aerts, cercetător la Mass General Brigham și profesor la Harvard Medical School. V-ați gândit vreodată că starea unui organ se poate deteriora atât de diferit de la o persoană la alta?

Analiza realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a arătat că există variații foarte mari între oameni în ceea ce privește starea timusului. „La unii oameni, timusul rămâne foarte activ până la vârste înaintate. La alții, își pierde funcția destul de repede, încă de la vârste mai tinere”, afirmă omul de știință Hugo Aerts.

Legătura cu tratamentele anti-cancer

Într-un alt studiu, cercetătorii au observat că pacienții cu cancer care aveau un timus mai sănătos răspundeau mai bine la imunoterapie. Aceasta este o veste extrem de importantă pentru oncologie.

„Aceste două studii arată că acest organ aproape uitat, timusul, ar putea avea un rol central în sănătatea noastră pe tot parcursul vieții”, afirmă Hugo Aerts.

Corelație nu înseamnă cauzalitate

Stai puțin, nu-i chiar așa de simplu. E drept că legătura există, dar cercetătorii atrag atenția asupra unui detaliu important. „Totuși, rezultatele nu sunt definitive. Studiile arată o legătură între timus și sănătatea pe termen lung, dar nu demonstrează că acesta este cauza directă. Este posibil ca timusul să reflecte starea generală a organismului, nu să o determine”, notează publicația.

Iar persoanele cu un timus mai sănătos aveau și un nivel mai mic de inflamație, ceea ce ar putea indica o stare generală mai bună a organismului, nu doar funcția acestui organ. Sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege exact mecanismul.

Până la urmă, indiferent dacă este cauză sau efect, un lucru e cert. „Este ca și cum am spune: acest organ nu ar trebui să fie uitat”, concluzionează Hugo Aerts.