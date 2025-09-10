Trump și liderul scoțian discută despre taxele pe whisky

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă pentru a discuta despre reducerea taxelor vamale la whiskyul scoțian, în contextul apropiatei vizite de stat a președintelui SUA în Regatul Unit.

Detalii despre discuții și impactul acestora Întâlnirea dintre Trump și Swinney a durat 50 de minute și a avut loc în prezența secretarului de stat Marco Rubio. Deși fusese programată pentru 30 de minute, discuția s-a prelungit din cauza complexității subiectelor abordate. Ce au discutat cei doi lideri și de ce contează acest lucru pentru ambele țări? „Am explicat președintelui Trump că whiskyul scoțian este unic și poate fi produs legal doar în Scoția. Reducerea taxelor ar aduce beneficii ambelor țări”, a declarat Swinney într-un videoclip postat pe X. El a subliniat și colaborarea dintre cele două industrii: „Distileriile scoțiene investesc anual sute de milioane de dolari în butoaie americane.” Importanța whiskyului scoțian pentru exporturi Whiskyul scoțian reprezintă peste 90% din producția mondială, iar Statele Unite sunt cea mai mare piață de export. Taxele vamale impuse în 2019 au afectat exporturile, însă în 2024 valoarea acestora a revenit aproape la nivelul anterior. Swinney consideră că un acord fără taxe ar stimula semnificativ economia scoțiană. Înainte de întâlnirea cu Trump, Swinney a discutat cu reprezentanți ai industriei atât din Scoția, cât și din SUA, despre o abordare „zero pentru zero” privind taxele, în beneficiul ambelor părți.

Reacții și pași de urmat după discuții Chiar dacă negocierile oficiale aparțin echipei britanice, Swinney a evidențiat importanța presiunii politice directe. Ce se întâmplă mai departe după această întâlnire? Prim-ministrul Scoției va participa la banchetul de stat de la Windsor Palace săptămâna viitoare, unde subiectul taxelor pe whisky va fi reluat în discuții. Rămâne de văzut dacă Scoția va reuși să convingă Statele Unite să elimine aceste taxe vamale. „Este datoria mea să reprezint interesele Scoției în orice context”, a spus Swinney. „Discuția de astăzi a fost constructivă, dar mai avem de lucru.” Următoarele discuții sunt programate în timpul vizitei de stat a lui Trump în Regatul Unit.

Au fost abordate și alte subiecte internaționale, precum conflictul din Gaza și situația din Qatar.