Ministerul Agriculturii pregătește un cadru legislativ pentru a asigura prezența cărnii de porc românești în toate rețelele comerciale din țară. Măsura vine ca o soluție de criză pentru producătorii locali, puternic afectați de restricțiile la export impuse de Pesta Porcină Africană (PPA), care blochează practic accesul pe piețele externe.

Soluții de criză pentru un sector blocat

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a convocat o întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), condusă de Adrian Balaban. Discuțiile, la care au participat și secretarul de stat Emil Dumitru, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, și senatorul George Scarlat, au vizat identificarea unor soluții rapide pentru un sector aflat, conform ministerului, într-o perioadă dificilă.

Iar problema de fond este simplă. Producătorii români, deși au beneficiat de ajutoare de stat considerate record, se află într-o situație critică din cauza imposibilității de a exporta. Până la urmă, cu piața externă închisă, singura variantă viabilă rămâne absorbția producției pe plan intern.

Prioritate pentru produsul românesc

Soluția propusă de minister, e drept că una forțată de împrejurări, este crearea unui mecanism legal care să favorizeze carnea autohtonă. Obiectivul este ca produsele proaspete, de calitate, din fermele românești, să devină o prezență constantă și majoritară la raft. Dar cum va arăta, concret, acest cadru legislativ?

Conform unei informări a ministerului, detaliată de Agrointel, planul este de a stimula atât retailerii, cât și procesatorii să se orienteze către materia primă locală. Tánczos Barna a fost tranșant în această privință: „Avem obligația de a oferi reglementări prin care carnea de porc proaspătă, de calitate, produsă în România să ajungă la raft in cantități cât mai mari pentru consumatori. Deoarece exportul este blocat de contextul epidemiologic, trebuie să ne asigurăm că piața internă prioritizează produsele românești.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Blocajul la export nu afectează doar balanța comercială, ci pune o presiune uriașă pe prețul de la poarta fermei, distorsionând întreaga piață. O astfel de măsură ar putea reechilibra cererea și oferta, oferind un colac de salvare fermierilor.

Pesta Porcină, o problemă persistentă

Dincolo de soluțiile comerciale, ministrul interimar a subliniat că problema de bază rămâne Pesta Porcină Africană. Fără eradicarea sau măcar controlul eficient al acestei boli, orice soluție pe termen lung este șubredă. Tanczos Barna a cerut o implicare mult mai fermă din partea autorităților sanitar-veterinare și a celor de mediu.

„Fermierii din România trebuie să fie ajutaţi de autorităţi şi pe partea de pestă porcină, unde ANSVSA-ul trebuie să fie mult mai activ şi mult mai eficient, altfel acest fenomen nu va fi potolit niciodată în România. Avem nevoie şi de ajutorul Ministerului Mediului prin asociaţiile de vânătoare, astfel încât în cazul mistreţului riscul răspândirii pestei porcine să fie redus la maxim”, a afirmat oficialul guvernamental.

Dialogul nu se oprește aici. Ministrul a anunțat că „vom continua întâlnirile cu procesatorii și retailerii pentru a găsi cele mai bune soluții în beneficiul atât al consumatorilor, al procesatorilor, cât și a crescătorilor de porci din România”. cât de rapid se vor materializa aceste intenții într-un act normativ funcțional.