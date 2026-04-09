Carnea de miel pentru masa de Paște se vinde cu 50 de lei kilogramul în Piața Dorobanți din Capitală. Proaspăt redeschisă în parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor, piața din Sectorul 1 promite prețuri direct de la producători, fără adaosuri de speculanți. Iar oferta este variată.

Piața producătorilor autohtoni

Piața Dorobanți, situată pe strada Radu Beller nr. 3-5, a fost redeschisă oficial vinerea trecută, pe 3 aprilie, după mai bine de șase ani în care spațiul nu a mai funcționat ca centru agroalimentar. Acum, funcționează exclusiv cu producători locali. Parteneriatul dintre Primăria Sectorului 1 și Asociația Forța Fermierilor a transformat-o în Piața Producătorilor Autohtoni, un loc unde fermierii și micii procesatori își vând direct marfa. Și, surpriză, nu mai este cea mai scumpă piață din București, ci a ajuns să concureze la prețuri cu Piața Obor.

Cât costă mielul și cozonacul

Hai să vedem concret ce găsiți pentru masa de Paște. Primăria Sectorului 1 a verificat prețurile la o săptămână de la deschidere și a confirmat că oferta este bună și prețurile corecte. Astfel, carnea de miel se vinde cu 50 de lei kilogramul. Dar stai puțin, cum vine asta? La acest preț, cumpărătorii primesc un sfert de miel posterior cu cap, adică exact pulpa din care iese cea mai bună friptură, dar și piesele necesare pentru o ciorbă tradițională. Cozonacul pornește de la 30 de lei pentru o bucată de 600 de grame, iar telemeaua de vacă ajunge la 40 de lei kilogramul.

Ouăle se vând cu 1,2 lei bucata.

Legume proaspete de sezon

Dincolo de produsele specifice de Paște, tarabele sunt pline de verdețuri de sezon, aduse direct din ferme (cum ar fi Ferma Radu din Olt, prezentă în piață). Ceapa verde și ridichile costă 3,5 lei legătura. Salata verde se vinde cu 2 lei căpățâna. E drept că prețurile variază în funcție de calitate și gramaj, dar ideea de bază este că aici nu veți găsi legume sau fructe de import, ci doar ce oferă pământul românesc în această perioadă.

Program special de sărbători

Pentru cei care vor să ajungă la cumpărături, programul este unul extins înaintea sărbătorilor. Primăria a transmis și un mesaj direct pentru a clarifica orarul. „Vă așteptăm la Piața Dorobanți. E deschisă până la ora 20:00, astăzi și mâine, iar sâmbătă, până la ora 14:00. Duminică și luni, producătorii vor petrece și ei sărbătorile în familie”, se arată în anunțul oficial.