Indicele FAO al prețurilor cerealelor a urcat cu 5,1% în septembrie 2026 față de august, cea mai puternică creștere lunară din acest an. Nivelul a fost cu 17,2% peste cel din septembrie 2025, pe fondul problemelor de transport și al vremii care au afectat disponibilitatea cerealelor.

Scumpirile au cuprins și alte mărfuri agricole. Indicele prețurilor alimentare a crescut în septembrie, în principal din cauza transportului perturbat, a îngrijorărilor meteorologice care au limitat disponibilitatea și a cotațiilor mai mari pentru produsele vegetale, potrivit datelor FAO prezentate de AgroIntel.

Transportul și vremea au împins în sus cotațiile agricole

Evoluțiile au avut cauze diferite de la o piață la alta:

Grâul s-a scumpit cu 6,3% la nivel mondial. Constrângerile logistice din regiunea Mării Negre și seceta din unele părți ale Americii de Nord, înaintea semănatului, au susținut creșterea.

Porumbul a înregistrat un avans de 5,6% față de luna precedentă. Au contat îngrijorările privind randamentele, adică producția obținută pe suprafața cultivată, din Statele Unite, disponibilitatea mai redusă pentru export din Brazilia și perturbările comerțului din Marea Neagră. Incertitudinea privind navigația prin Strâmtoarea Hormuz a susținut suplimentar prețurile materiilor prime folosite pentru biocombustibili, inclusiv porumbul.

Indicele uleiurilor vegetale a crescut cu 0,9% față de august, odată cu scumpirea uleiului de palmier. Cererea mondială solidă de import și temerile privind efectele secetei asupra producției din Asia de Sud-Est au susținut aceste cotații. Efectul s-a transmis indirect și către uleiurile de rapiță și floarea-soarelui din Europa.

Recolta mondială rămâne estimată la al doilea cel mai mare nivel din istorie

Prognoza FAO pentru producția globală de cereale din 2026 este de 2.979 milioane de tone, în linii mari neschimbată față de septembrie. Volumul ar fi cu 2,1% sub recordul anului precedent, dar ar reprezenta a doua cea mai mare recoltă din istorie. Estimările mai bune pentru grâu au compensat în mare parte reducerea celor pentru cerealele secundare, categorie care include porumbul și orzul.

Pentru grâu, estimarea a fost majorată cu 3,2 milioane de tone, la 813,9 milioane de tone. Chiar și după ajustare, producția mondială ar rămâne cu 3,3% sub cea din anul precedent.

Revizuirea vine din Australia, unde vremea din iulie și august a fost mai favorabilă decât se anticipa. Randamentele grâului australian sunt însă estimate în continuare sub medie. Probabilitatea mai mare a unor precipitații sub medie către sfârșitul sezonului păstrează riscul unei recolte finale mai mici.

La cerealele secundare, prognoza a fost redusă cu 3,3 milioane de tone, la 1.612 milioane de tone, cu 1,3% sub nivelul anului trecut. Căldura și seceta din Uniunea Europeană și Statele Unite au limitat potențialul producției de porumb. În Australia, precipitațiile mai bune au îmbunătățit perspectivele pentru orz, compensând parțial această reducere.

Consumul de porumb este revizuit în jos, iar stocurile de grâu cresc

Consumul mondial de cereale pentru sezonul 2026/27 este estimat la 2.966 milioane de tone, cu 4,1 milioane de tone, respectiv 0,1%, peste sezonul 2025/26. Prognoza totală a rămas practic neschimbată în octombrie.

În interiorul acestui total, estimarea utilizării porumbului a fost redusă cu 4,6 milioane de tone, respectiv 0,4%. Ajustarea reflectă un consum mai mic pentru hrana animalelor în rândul principalilor importatori, mai ales Egipt și Uniunea Europeană, precum și în Statele Unite, în condițiile înrăutățirii perspectivelor de recoltă.

Stocurile mondiale de cereale la finalul sezonului sunt estimate la 950 milioane de tone, după o revizuire în sus cu 2,8 milioane de tone, respectiv 0,3%. Rezervele ar rămâne astfel aproape neschimbate față de începutul sezonului. Creșterile anticipate pentru grâu și, într-o măsură mai mică, pentru orz ar depăși reducerile rezervelor de orez și sorg.

Estimările stocurilor de grâu rămase pentru sezonul următor au crescut pentru Australia, datorită ofertei mai mari, dar și pentru Federația Rusă și Ucraina, unde sunt așteptate exporturi mai mici.

Raportul mondial dintre stocurile și consumul de cereale la finalul sezonului 2026/27 a fost revizuit ușor în sus, la 31,7%. Indicatorul, care exprimă mărimea rezervelor în raport cu utilizarea cerealelor, rămâne sub nivelul de 32,0% din sezonul precedent.