Aproape 1,8 tone de produse alimentare au fost retrase de pe piață și s-au dat amenzi de peste 2,15 milioane de lei. Acesta este bilanțul controalelor făcute de inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) în doar o săptămână, în plină perioadă de cumpărături pentru Paște.

Peste 4.200 de unități verificate

Inspectorii sanitar-veterinari au luat la puricat mii de operatori economici din întreaga țară. În perioada 31 martie – 7 aprilie, au fost verificate peste 4.200 de unități. Pe lista controalelor au intrat supermarketuri, restaurante, piețe agroalimentare și chiar mijloace de transport, într-o acțiune menită să asigure că produsele de pe masa de Paște sunt sigure pentru consum.

Nereguli găsite și sancțiuni aplicate

Și ce au găsit inspectorii, vă întrebați? Ei bine, lista neregulilor nu e deloc scurtă. S-a descoperit că nu de puține ori lanțul de frig (păstrarea produselor la temperatură controlată) nu era respectat. Alte probleme vizau condiții necorespunzătoare de igienă, produse manipulate sau depozitate incorect, dar și deficiențe în etichetare și trasabilitate.

Bilanțul este clar.

din acest motiv, în intervalul menționat, inspectorii au aplicat 274 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a acestora depășește 2,15 milioane de lei. Pe lângă amenzi, s-au mai dat 158 de avertismente și s-a decis suspendarea sau interzicerea activității pentru 16 unități.

Șeful ANSVSA: Intervenim ferm

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că vigilența trebuie să rămână la cel mai înalt nivel în această perioadă aglomerată. Hai să vedem, până la urmă, care e miza acestor controale.

„Miza noastră este una directă și foarte concretă: protejarea sănătății cetățenilor. Ori de câte ori sunt identificate produse care nu respectă normele sanitar-veterinare și de siguranță alimentară, intervenim ferm, pentru ca pe masa românilor să ajungă doar alimente sigure.”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Iar pentru cetățenii care doresc să facă sesizări, Autoritatea a pus la dispoziție un număr de telefon gratuit, 0800 826 787. Se asigură permanență la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare (DSVSA) din toată țara, inclusiv în weekend.