Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat o serie de noi programe de susținere pentru sectorul agricol, printre care se numără un ajutor de minimis de aproximativ 50.000 de euro destinat producătorilor. Banii sunt meniți să acopere cheltuielile pentru accesarea unor credite bancare garantate de stat, cu o dobândă fixă extrem de avantajoasă.

Linii de finanțare pentru ferme mici și tineri

Prezent săptămâna trecută la redeschiderea Pieței Producătorilor Olteni, ministrul Florin Barbu a vorbit despre fondurile europene care vor fi disponibile în curând pentru producătorii români. Mai exact, în maximum o lună, tinerii fermieri vor putea accesa proiecte de 50.000 de euro pentru ferma mică. Iar pentru sectorul legumicol și zootehnie, sumele urcă până la 200.000 de euro.

Dar cum stau lucrurile cu finanțarea? V-ați întrebat vreodată cum se acoperă contribuția proprie?

„Sprijinul este foarte bun pentru tinerii sub 41 de ani, 80% de la Comisia Europeană – bani alocaţi, 20% reprezintă contribuţia fermierilor, dar tot ce înseamnă contribuţie pot fi accesaţi, garantaţi, prin Fondul de Garantare Rural, FGCR, unde noi am intervenit cu foarte mulţi bani pentru a suporta atât partea de comisioane, cât şi partea de garantare, cât şi partea de ROBOR”, a declarat Barbu.

Ajutor de minimis de 50.000 de euro

Pe lângă aceste linii de finanțare, ministrul a venit cu o altă veste importantă. O modificare legislativă aflată în prezent în Parlamentul României va permite statului să acorde un ajutor de minimis de aproximativ 50.000 de euro.

Suma nu este deloc de neglijat.

Practic, acești bani sunt gândiți pentru a ajuta producătorii agricoli să suporte toate cheltuielile care apar atunci când accesează un credit bancar. Hai să vedem cum vine asta, mai concret. Suma menționată va fi suficientă pentru a facilita obținerea unui împrumut mare, de până la 1 milion de lei, pe o perioadă de cinci ani.

Dobândă fixă și garanții de la stat

Poate cea mai interesantă parte a acestui pachet este legată de costul creditului. Potrivit ministrului, aceste credite, garantate prin Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), vor fi acordate cu o dobândă fixă de doar 1,8%.

Și nu e tot. Statul, prin FGCR, intervine pentru a acoperi nu doar garanția creditului, ci și comisioanele aferente și componenta ROBOR, după cum a subliniat chiar ministrul. Totul pentru a face finanțarea cât mai accesibilă pentru cei care lucrează pământul sau cresc animale.