Fermierii din județul Olt suportă cheltuieli mai mari cu motorina pentru pregătirea terenurilor destinate cerealelor de toamnă, din cauza secetei. Semănatul grâului și orzului nu a început, agricultorii așteptând precipitații care să permită efectuarea mai ușoară a lucrărilor.

„Nu a plouat de o lună și ceva, terenul este tare, se fac două-trei lucrări pe sol, consum de motorină”, a declarat Ion Drăgoi, directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, pentru AGERPRES, potrivit AgroBiznes.

Condițiile de plată influențează cheltuiala cu îngrășămintele

Pe lângă banii dați pe combustibil pentru lucrările agricole, fermierii au de acoperit și cheltuiala mare cu îngrășămintele. Directorul DAJ Olt arată că acestea pot costa între 4.000 și 6.500 de lei pe hectar, suma fiind diferită după modul în care sunt cumpărate și condițiile în care se face plata.

Pentru achizițiile cu plata la recoltare, cheltuiala poate ajunge la 6.000-6.500 de lei pe hectar. Prețurile produselor agricole nu au crescut în același ritm cu cheltuielile suportate de fermieri, a precizat Ion Drăgoi.

„Motorina e foarte scumpă, ajung inputurile cheltuiala pe hectar urcă mult”, a afirmat el despre costurile pe hectar ale resurselor folosite în producția agricolă.

Ploile ar putea reduce o parte din cheltuielile de pregătire a terenului: un sol suficient de umed ar permite efectuarea lucrărilor cu mai puține treceri ale utilajelor.

Rapița însămânțată depinde în mare parte de precipitații

Pentru cultura de rapiță sunt prevăzute în această toamnă aproximativ 20.000 de hectare în județ. Agricultorii au însămânțat deja circa 16.000 de hectare, potrivit datelor prezentate de directorul DAJ Olt.

Dintre terenurile însămânțate, doar 300 de hectare sunt irigate, în zona localității Băbiciu, județul Olt. Cea mai mare parte a suprafețelor cultivate depinde astfel de precipitațiile naturale pentru răsărire și dezvoltare.

Cantitatea de apă necesară contează pentru culturile deja înființate. Pentru semințele introduse la adâncimi de aproximativ 8-10 centimetri, ploi de numai 2-4 litri pe metru pătrat nu ar fi suficiente, explică Ion Drăgoi. Pentru o răsărire corespunzătoare ar fi necesare aproximativ 15-20 de litri pe metru pătrat.

„Dacă plouă, atunci e bine că intră rapița în iarnă cu putere”, a adăugat directorul despre dezvoltarea culturii înaintea sezonului rece.

Estimările pentru porumb diferă între terenurile irigate și cele neirigate

La culturile care au ajuns la recoltare, situația din Olt cuprinde atât rezultate obținute, cât și estimări pentru suprafețele încă nerecoltate:

Floarea-soarelui a fost recoltată integral, iar media producției a fost de aproximativ 3.000 de kilograme la hectar.

Pe terenurile neirigate, fermierii mai au puțin până încheie recoltatul porumbului. Estimarea producției medii este de 5.000-6.000 de kilograme de boabe la hectar.

Pe suprafețele irigate, porumbul nu a intrat încă la recoltat. Se estimează o medie de peste 12 tone de boabe la hectar.