Producătorii de lapte sunt nemulțumiți înaintea Paștelui. Prețul primit la poarta fermei a rămas neschimbat de luni de zile, în ciuda scumpirilor galopante la motorină, furaje și alte inputuri. În unele zone, procesatorii oferă sume derizorii, care pornesc chiar și de la 1,20 lei pe litru.

Un fermier din Arad trage semnalul de alarmă

Ilie Chifan, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din județul Arad, care deține un efectiv de 500 de vaci, a semnalat public o discrepanță uriașă între evoluția costurilor și prețul laptelui. El subliniază că în ultimii ani procesatorii au adăugat doar 50 de bani la prețul pe litru, în timp ce motorina, de pildă, a explodat.

Comparația sa este directă și nu lasă loc de interpretări. „În anul 2014 vindeam laptele la procesator cu 1,45 lei/litrul iar motorina a fost 3,50 lei litru. Acum laptele este 1,50 lei iar motorina 10 lei”, a sesizat fermierul.

Bursa prețurilor la poarta fermei

Situația nu este izolată. Pe „Grupul Crescătorilor de Băltată Romanească” de pe Facebook, fermierii au creat o adevărată „bursă” a prețurilor plătite de procesatori în diverse județe ale țării. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă, pe bune, un preț de 90 de bani pentru un fermier care se luptă cu scumpirile?

Hai să vedem, concret, ce sume primesc crescătorii de vaci:

LaDorna Lactalis: 0,90 de bani

Botoșani: 1,30 lei/litrul

Gorj: 1,50 lei/litrul

Harghita: între 1 și 1,50 lei/litrul

Alba: 1,2 lei/litrul, cu mențiunea că „sunt șanse să nu-l mai colecteze, e foarte greu”

Bacău: de la 2 lei/litrul a scăzut la 1,60 lei/litrul

Sibiu: 1,40 lei/litrul

Maramureș: 1,50 lei/litrul

Blaj: 1,60 lei/litrul

Suceava: 1,70 lei/litrul plus ANAF (o specificație făcută de producător)

Neamț: 1,80 lei/litrul

Bihor: a fost 1,8 lei/litrul, dar fermierul se așteaptă să scadă sau să nu se mai colecteze

Mureș: 1,90 lei/litrul

Constanța: 2 lei/litrul

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar veștile nu sunt deloc bune. Chiar și acolo unde prețul pare mai decent, stabilitatea este o iluzie. Spre exemplu, în Constanța, unde fermierii primesc 2 lei pe litru, aceștia au fost deja anunțați că prețul va mai scădea.