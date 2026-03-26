Partidul AUR a depus în Parlament o propunere legislativă ce ar putea schimba fundamental relația dintre producătorii agricoli și consumatorii finali. Inițiativa, semnată de deputatul Laura Gherasim, vizează reglementarea parteneriatelor comunitare pentru susținerea agriculturii țărănești (un concept cunoscut sub acronimul ASC – Agricultura Susținută de Comunitate). proiectul pune producătorul român în centrul economiei și creează legături directe între fermieri și clienți.

Contracte directe, preț corect

Ideea centrală a proiectului este simplă la prima vedere. Se dorește eliminarea intermediarilor care, nu de puține ori, umflă prețurile și diminuează câștigul fermierului. Dar cum ar funcționa, mai exact, acest sistem? Inițiativa oferă o soluție concretă prin care consumatorii pot avea acces la produse locale, proaspete și cu origine cunoscută.

Laura Gherasim, inițiatoarea legii, explică mecanismul. „Fiecare consumator poate încheia direct un contract cu micul fermier. Pentru lapte, pentru brânză, pentru legume, pentru produse curate, locale și trasabile. Înseamnă mai puțini intermediari, mai multă încredere și un preț corect atât pentru cel care produce, cât și pentru cel care cumpără”, a precizat deputatul AUR.

O punte între sat și oraș

Dincolo de cifre și de mecanisme economice, proiectul are și o componentă socială puternică. Se vorbește despre o reconectare a consumatorului urban cu sursa hranei sale și cu tradițiile satului românesc. E drept că piața este acum dominată de produse de import, care nu au nicio legătură cu agricultura noastră.

Iar inițiativa legislativă exact asta vrea să corecteze. Hai să vedem cum vede lucrurile deputatul Gherasim.

„Este, de fapt, o punte între satul românesc și masa familiei tale. O șansă reală să readucem în casele noastre gustul de altădată, dar într-o formă modernă, sigură și corect reglementată. Când susții fermierul român, nu cumperi doar hrană. Susții demnitatea muncii lui, păstrezi tradiția vie și dai un viitor produselor românești adevărate”, a concluzionat Laura Gherasim.

Susținere reală pentru producția internă

Propunerea vine într-un context în care fermierii români se plâng constant de concurența neloială a importurilor și de presiunea pusă de lanțurile de intermediari. Prin acest mecanism, se dorește oferirea unei alternative viabile, care să consolideze producția locală.

O declarație de intenție clară.

Într-o comunicare oficială a partidului se subliniază exact această nevoie. ”Agricultura românească are nevoie de susținere reală, nu de intermediere excesivă și importuri care sufocă producția internă”, se arată în document. Practic, prin această inițiativă, AUR susține că oferă un instrument concret prin care românii pot avea acces direct la produse locale, curate și, foarte important, corect reglementate.