Prețurile semințelor de floarea-soarelui din Turcia au înregistrat o creștere accentuată, pe fondul unor probleme serioase de calitate. Mai exact, identificarea unor reziduuri de pesticide în loturi importate din Argentina și livrate pe piața europeană a generat o undă de șoc în piață. Iar efectele se văd deja în cotații.

O creștere de 20 de dolari pe tonă

Confirmarea scumpirilor vine de la Yilmaz Idin, CEO al Aves Agri Trade SRL România, care monitorizează atent mișcările din regiune. Acesta a declarat că piața s-a întărit mare în ultimele săptămâni. „Piața importurilor de semințe de floarea-soarelui în Turcia s-a consolidat vizibil în ultimele două săptămâni: cotațiile CIF Marmara au crescut cu aproximativ 20 USD/t, ajungând la circa 715 USD/t”, a precizat Idin. Această majorare de preț reflectă direct incertitudinea care a cuprins cumpărătorii.

Așteptări și mai mari de la vânzători

Numai că lucrurile nu se opresc aici. Simțind pulsul pieței și anticipând o cerere crescută pe fondul ofertei problematice, vânzătorii și-au majorat deja așteptările de preț până la aproximativ 730 de dolari pe tonă CIF Marmara. E drept că această mișcare speculativă reflectă starea de nervozitate din piață, unde orice tonă de marfă sigură devine extrem de valoroasă.

O mișcare îndrăzneață, nu-i așa?

Argentina, sursa problemelor

Dar care este, până la urmă, cauza principală a acestei crize? Totul a pornit de la semnalările privind contaminarea cu pesticide a unor loturi de semințe de floarea-soarelui provenite din Argentina (unul dintre marii exportatori globali) și livrate în Europa. Acest incident a stârnit îngrijorări serioase legate nu doar de calitatea produsului, ci și de disponibilitatea generală a ofertei în întreaga regiune.