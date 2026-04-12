Guvernul are în pregătire un mecanism de subvenționare a prețului la îngrășăminte, pe lângă proiectul deja cunoscut privind motorina fără accize și TVA. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a avertizat că fără un astfel de sprijin, prețul alimentelor riscă să explodeze din cauza costurilor mari pe care le au fermierii.

Avertismentul ministrului

Presiunea pe agricultori este dublă în acest moment. Pe de o parte, costul motorinei, pe de altă parte, prețul îngrășămintelor. Dar ce înseamnă asta, concret, pentru coșul de cumpărături? O scumpire în lanț, de la producător la raft. Ministrul Barbu a explicat clar că fără intervenția statului, situația poate deveni critică.

„Guvernul are în pregătire și un mecanism de a subvenționa, pentru că fără îngrășăminte fermierii, numai că sunt în pericol că nu au motorină, dar nu vor avea nici îngrășăminte. Și de aici și prețul alimentelor probabil va exploda. Avem un grup de lucru constituit împreună cu Ministerul Energie, cu ministrul Bogdan Ivan, colegul meu din Guvern, pe acest aspect, pe îngrășăminte și pe uree”, a declarat Florin Barbu.

Analize de cost la Azomureș

Pentru a stabili exact cum va funcționa acest ajutor, autoritățile au început deja analizele. Se lucrează pe fișele de cost, inclusiv la combinatul Azomureș, un jucător cheie pe piața de profil. Hai să vedem, până la urmă, cum se va materializa acest sprijin.

Iar măsura vine în completarea unui alt act normativ important pentru sectorul vegetal, cel care le permite producătorilor agricoli să beneficieze de 78 de litri de motorină pe hectar, fără acciză și TVA.

„Sigur că trebuie să ieșim cu soluție pentru fermierii români. Se discută încă, se fac analize pe fișele de cost inclusiv la Azomureș și pe tot ceea ce înseamnă producție de azot și sigur că ne-am gândit și la acest aspect, așa cum am făcut actul normativ, acest mecanism privind achiziționarea la motorină de la stație direct, fără acciză și fără TVA”, a explicat ministrul.

O mișcare necesară.

Taxe eliminate pentru îngrășăminte

Pe lângă mecanismul național, Florin Barbu a menționat și un succes obținut la nivel european. O decizie luată în Consiliul de miniștri de acum trei săptămâni vizează direct costurile de import.

„Vom încerca să reglăm piața și în partea de îngrășăminte, mai mult de atât, știți că în Consiliul de miniștrii, acum trei săptămâni, am reușit împreună cu foarte multe state să luăm o decizie și va fi publicată ridicarea taxelor pe CBAM (mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon), practic, pentru îngrășăminte și uree să nu mai se plătească taxe pe acest domeniu”, a mai informat oficialul.