Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut un anunț tranșant. Acesta a declarat luni, 30 martie, într-o conferință de presă, că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, care expiră pe 31 martie, ar trebui nu doar prelungită, ci și extinsă la toate produsele agroalimentare. Propunerea sa vizează un adaos de 20-30% pentru următoarele șase luni.

Adaos de 20-30% pentru 6 luni

În contextul în care măsura actuală de plafonare expiră mâine, ministrul Barbu a pus presiune pe Guvern, argumentând că situația economică dificilă impune decizii rapide și curajoase. Prețurile mari la combustibil, care afectează atât agricultura, cât și industria alimentară, sunt unul dintre motivele invocate.

„Și în momentul de față, prețul combustibilului utilizat, atât în agricultură, cât și în industria alimentară, este unul foarte mare. Dar vreau să spun și eu câteva lucruri foarte importante. Și am pus această întrebare și la Guvern. Credeți că moare cineva dacă timp de șase luni noi intervenim cu măsuri concrete pentru români și pentru procesatorii români? Credeți că moare cineva dacă noi intervenim în acest context greu geopolitic să reglăm piața în România? Credeți că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimente de bază nu mai este de 100% și pe perioada de șase luni să fie de 20-30%? Nu credeți că este momentul să luăm aceste decizii cruciale pentru români într-o perioadă foarte grea?”, a punctat ministrul.

Ședință de urgență la Guvern

Florin Barbu a solicitat ca mâine să aibă loc o ședință de urgență la Guvern pentru a discuta actul normativ pe care Ministerul Agriculturii l-a pregătit deja. Acesta a mers chiar mai departe cu propunerea, sugerând o plafonare generalizată.

O propunere și mai radicală.

„De ce să sufere decât românii, procesatorii români și capitalul românesc și să nu sufere și multinaționalele? În momentul de față Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit. Și de aceea solicit, ca mâine, așa cum s-a întâmplat, când în anumite momente în Guvernul României se luau decizii și se făceau ședințe de urgență, ca mâine, să se discute actul normativ privind plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimente de bază. Haideți să încercăm, ca pe o perioadă de șase luni, toate produsele agroalimentare să aibă un adaos comercial de 20%. Și spun acest lucru de ce? Pentru că plafonarea adosului comercial și schema pe care a propus-o Partidul Social Democrat nu afectează nicio societate din România”, a mai spus ministrul.

Profit net de 20% pentru retaileri

Cum vine asta, mai exact, ca măsura să nu afecteze magazinele? Ministrul a oferit și o explicație tehnică, susținând că retailerii nu ar avea de suferit, ba chiar ar rămâne cu un profit serios.

„Pentru că 20% adaos comercial a fost calculat peste toate cheltuiele directe și indirecte pe fișa de cost. 20% reprezintă un profit net. Păi nu mai este bine în magazinul de retail să ai un profit net de 20%? În momentul de față, că am văzut foarte mulți specialiști, foarte mulți economiști că s-a mutat adaosul comercial pe detergent, pe anumite categorii de produse care nu sunt sub incidența alimentelor de bază (o problemă semnalată frecvent în ultimele luni). Haideți să punem pe toate produsele agroalimentare un profit net pentru magazinele de retail de 20% pe o perioadă de șase luni. Și cred că în acest moment piața din România se va regla 100%”, a explicat ministrul.

Notificarea Comisiei Europene nu e necesară

Întrebat, probabil, despre compatibilitatea măsurii cu regulile europene, Florin Barbu a fost categoric. Acesta susține că România poate interveni pe piață fără a mai cere acordul Comisiei Europene.

Argumentul este legat de contextul actual.

„Statul român poate interveni în orice moment, că vorbim de combustibil, că vorbim de alimente, tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al resurselor, că vorbim de energie, gaz, combustibil, utilizat în industria alimentară, în agricultură, dar și în toate domeniile din România, statul poate interveni fără a mai notifica Comisia Europeană pentru că avem declarată stare de criză”, a mai punctat ministrul.