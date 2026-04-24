Eurodeputatul român Daniel Buda a transmis o solicitare oficială Comisiei Europene pentru a renunța la taxa pe carbon pentru importurile de fertizanți, un mecanism care a dus la creșteri masive de prețuri. În doar câteva luni, prețul îngrășămintelor azotoase a explodat de la 500 de euro la 800 de euro pe tonă.

O taxă de mediu cu efecte dure în buzunar

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (cunoscut ca CBAM) a intrat în vigoare la începutul anului. La prima vedere, scopul său este unul nobil. Numai că lucrurile stau puțin diferit în practică. Daniel Buda, europarlamentar PPE, a subliniat că această taxă se traduce direct în costuri mai mari pentru agricultori.

„CBAM este o taxă aplicată produselor importate din afara Uniunii Europene inclusiv îngrășămintelor. În teorie, scopul este să protejeze mediul. În practică, însă, această taxă se regăsește direct în costurile fermierilor europeni”, a explicat Buda. fermierii noștri ajung să plătească mai mult pe materii prime esențiale.

Și nu e vorba de sume mici. „Asta înseamnă că un fermier din Europa plătește mai mult pentru aceleași îngrășăminte de care are nevoie ca să producă hrană. Iar îngrășămintele nu sunt un lux, sunt esențiale. Ele pot reprezenta până la 30% din costurile totale ale unei ferme. Mai mult, această taxă adaugă, în medie, aproximativ 15% la prețul îngrășămintelor importate”, a mai adăugat europarlamentarul.

Rezultatul? E simplu și dureros. „Fermierii europeni produc mai scump decât competitorii din afara UE. Realitatea este una dură: costurile cresc constant, iar mulți fermieri se întreabă cât mai pot rezista”.

„Profituri mai mici, riscuri mai mari”

Într-un mesaj direct adresat agricultorilor, Daniel Buda a prezentat situația fără ocolișuri. V-ați gândit vreodată cum se ajunge la prețul final al pâinii sau al legumelor? Ei bine, totul începe cu costuri ca acestea, care pun o presiune uriașă pe producători.

„Dragi fermieri, astăzi mă adresez vouă. Știu prin ce treceți. Costurile pentru creșterea culturilor cresc în fiecare zi. Îngășămintele reprezintă până la 30% din costurile voastre”, a transmis acesta.

Cifrele vorbesc de la sine.

„Iar în doar câteva luni de zile, prețurile au explodat pentru îngășăminte azotoase de la 500 de euro la 800 de euro pe tonă. Aceasta înseamnă un singur lucru: profituri mai mici, riscuri mai mari și o presiune uriașă pe fiecare fermă”, a continuat Buda. Pe bune, cum să mai faci față în condițiile astea?

Pericol pentru securitatea alimentară

Dincolo de cifrele seci, impactul ar putea fi mult mai profund. Nu e vorba doar de soarta unor afaceri din agricultură, ci de un risc sistemic. Fără o intervenție rapidă, consecințele s-ar putea resimți în farfuriile tuturor.

Europarlamentarul avertizează că taxa CBAM (care adaugă acel 15% la costul importurilor) agravează o situație deja complicată. „Dacă nu acționăm rapid, riscăm nu doar falimente în agricultură, ci și probleme serioase pentru securitatea alimentară. De aceea este nevoie de măsuri clare, rapide și corecte. Deoarece fără fermieri nu există viitor, nu există securitate alimentară. În acest context, am adresat Comisiei Europene o scrisoare prin care am cerut acesteia să renunțe la taxa CMAB”, a încheiat Daniel Buda.