Prețurile îngrășămintelor cu azot aproape s-au dublat de la izbucnirea conflictului din Iran, punând o presiune uriașă pe fermieri și pe întregul lanț alimentar. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Unul dintre cei mai mari exportatori mondiali avertizează că scumpirile ar putea continua, cu efecte directe în prețul final al produselor de pe raft.

„O conjunctură extrem de dificilă”

Situația este descrisă fără ocolișuri de Ahmed El-Hoshi, CEO al Fertiglobe Plc din Abu Dhabi, unul dintre giganții pieței de profil. „Prețurile sunt deja destul de «supraîncălzite», însă dacă situația persistă, acestea ar putea crește și mai mult. Este o conjunctură extrem de dificilă pentru economia fermelor și, în cele din urmă, ar putea genera o scumpire a cerealelor și a alimentelor”, a declarat acesta într-un interviu.

Conflictul a ajuns deja la a opta săptămână. Și, din păcate, Statele Unite și Iranul mențin poziții divergente, ceea ce sporește incertitudinea privind o eventuală negociere de pace.

Exporturi paralizate în Golful Persic

Blocajul rutelor de aprovizionare esențiale din Golful Persic a lovit puternic în comerțul global. Cifrele vorbesc de la sine.

Potrivit unui studiu realizat de Fertiglobe, exporturile de uree din țările Golfului au scăzut drastic în luna martie. S-a ajuns la aproximativ 300.000 de tone, o prăbușire față de volumul lunar obișnuit de 1,7 milioane de tone. În acest context, aproximativ 44 de nave încărcate cu îngrășăminte sunt blocate în prezent în regiune, echipajele evitând să tranziteze zona din cauza riscurilor. Singurul caz excepțional este cel al navei Ruby, un transportator de uree care a reușit să traverseze strâmtoarea menținându-și sistemul de urmărire (AIS) oprit, reapărând pe radare abia în Golful Oman.

Fermierii, prinși la mijloc

V-ați gândit ce înseamnă asta pentru un agricultor român? Prețul ureei s-a dublat, atingând maximul ultimilor patru ani. Numai că, spre deosebire de situația din 2022 de după invazia Rusiei în Ucraina, acum lucrurile stau puțin diferit. Atunci, prețurile cerealelor au crescut vertiginos, atenuând impactul scumpirii inputurilor.

Acum, însă, prețurile produselor agricole nu reușesc să țină pasul. Fermierii, pur și simplu, nu pot compensa creșterea costurilor de producție. Riscul este ca aceștia să reducă drastic utilizarea îngrășămintelor sau să renunțe la culturi mari consumatoare de azot, precum porumbul, orezul și grâul, în favoarea unora mai puțin pretențioase.

Efecte în lanț la nivel global

Impactul se simte deja la scară largă. Fertiglobe raportează o încetinire a achizițiilor în regiuni precum Africa subsahariană și Australia. Dar situația este incertă și pe piețe cheie.

Brazilia, de exemplu, intră acum în sezonul de fertilizare și rămâne extrem de vulnerabilă în fața unei posibile penurii. Iar în Statele Unite fermierii sunt contra cronometru, deoarece ar trebui să recepționeze îngrășămintele până la mijlocul lunii mai pentru a se încadra în ferestrele optime de semănat. E drept că unii producători și-au făcut stocuri înainte de conflict, dar incertitudinea privind cererea viitoare persistă, în special în țările în curs de dezvoltare.

Chiar și în eventualitatea în care Strâmtoarea Hormuz (o arteră vitală pentru comerțul global) s-ar redeschide, restabilirea fluxurilor de aprovizionare și acoperirea deficitului creat vor necesita un timp mare. Până la urmă, cele peste 40 de nave rămân ancorate în siguranță în apele Golfului Persic, în așteptarea unei detensionări a situației.