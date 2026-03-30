Helga și Tibor Diószegi, un cuplu de antreprenori din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, au reușit să aducă pe mesele românilor gusturile autentice din Secuime. Afacerea lor, Gusturi Boierești, a cunoscut o creștere fulminantă, dublându-și cifra de afaceri în plină pandemie, în 2020, față de anul precedent.

De la pâine tradițională la mezeluri unice

Povestea Gusturi Boierești a început în 2010, într-o strânsă legătură cu brutăria Diószegi Laszlo, fratele lui Tibor. Brutăria era deja renumită pentru pâinea tradițională cu cartofi, iar produsele de panificație se vindeau bine în magazinele proprii, deschise în Buzău (Piața Centrală) și București (Piața Obor).

Numai că, nu de puține ori, clienții au început să întrebe: „de ce nu aduceți și mezeluri din Secuime, că sunt foarte bune produsele de acolo?”. Diószegi Tibor, administratorul societății Dio Panprod, recunoaște că nu avea nicio legătură cu industria cărnii la acel moment. Așa că a început să caute parteneri locali din Covasna și Harghita, pentru a le aduce brandurile în magazinele sale. Succesul a fost rapid, iar în 2013, afacerea a preluat șase magazine în județul Brașov. Ulterior, s-au deschis încă două unități, una în Ploiești și una în Sibiu. „Fiind din Secuime, ne-am axat pe produse tradiționale, cu niște rețete tradiționale aduse de acasă – de la rude, de la strămoșii noștri și ne-am impus să le facem și noi aici la fabrica noastră”, povestește Diószegi Tibor despre începuturile Gusturi Boierești.

Fabrica deschisă în pandemie a adus afaceri dublate

Trecerea de la promovarea artizanilor locali la investiția într-o fabrică proprie a cerut mult curaj. Producția a demarat în 2019, după ce soții Diószegi au preluat o unitate în Chilieni. „Am luat fabrica în Chilieni în 2019, chiar am luat în luna noiembrie și în 2020, în februarie, a apărut pandemia de Covid. Noi nu ne-am gândit că o să fie un an când o să închidă pe toată lumea și nici nu mai știam ce să facem”, își amintește antreprenorul.

Și totuși, lucrurile au stat puțin diferit pentru ei. Un anunț pe Facebook, postat de Tibor, a schimbat totul: „Vedeți că noi avem la depozitul nostru mâncare pentru două săptămâni pentru toată lumea, așa că puteți să veniți la cumpărături”. Această formulare, la prima vedere o glumă, a atras un val de cumpărători. „Și la o glumă din asta, a început lumea să vină la noi să cumpere și chiar am crescut foarte mult. În 2020 chiar am dublat cifra de afaceri față de 2019”, subliniază Diószegi Tibor.

De la magazine proprii la rafturile Carrefour

Expansiunea în retailul modern a venit natural, primul partener fiind Carrefour. Spre sfârșitul anului 2020, chiar în plină pandemie, retailerul a abordat Gusturi Boierești. „Văzuseră produsele în magazinele noastre și au venit băieții de la Carrefour și ne-au spus că avem produse foarte bune, dacă pot să arăt fabrica și dacă putem să lucrăm cu ei împreună”, povestește Diószegi Tibor. Erau mici, fără experiență în lucrul cu marile lanțuri, ba chiar nu știau cum să facă ambalajul.

Dar au vrut să meargă mai departe. „Ei au fost de acord să ne explice ce trebuie să facem și noi în două zile ne-am pus cu totul la punct și am fost gata de prima livrare. După 4 luni de zile de la primul contact cu Carrefour, în 2021 deja au apărut produsele în rețeaua lor”, adaugă el. Ce determinare, nu-i așa?

Secretele produselor unice din Secuime

Helga Diószegi, general manager al firmei Dio Pan Prod și sufletul afacerii, s-a ocupat îndeosebi de rețete și produse. Ea se mândrește cu preparatele lor, pe care le consideră unice. „Slănina noastră este unică în Europa pentru că implică foarte multă muncă”, explică Helga Diószegi. Procesul este complex: „După tăierea porcului este un anumit mod de a lua slănina. Materia primă pentru slănina asta e foarte greu de obținut pentru că se taie o parte întreagă de porc din slănina de piept și din cealaltă parte se fac jumările. Din acest motiv cantitățile sunt limitate. Procedura este foarte lungă – durează cam 7-8 zile.”

Și jumările lor au o particularitate. „Jumările noastre au și ele ceva aparte pentru că noi, în afară de procedura normală care este a se fierbe, noi le punem și în lapte. Datorită acestui lucru devin jumările noastre crocante”, dezvăluie Helga Diószegi.

Extindere online și export în Europa

În prezent, afacerea Gusturi Boierești include fabrica și 12 magazine proprii, fiind prezentă și în marile lanțuri de retail. Dar dincolo de prezența fizică, produsele sunt cerute și la export, mai ales în Germania, Anglia și Spania, țări cu comunități mari de români.

Iar de doi ani, compania s-a extins și pe partea online. Produsele sunt trimise vidate, etichetate, în cutii și plicuri termoizolante, alături de baterii de gheață. Comenzile ajung la clienți în 24 sau 48 de ore. „Efectiv transportul este de câteva ore – restul, este logistică noastră, până când se ambalează și se pune la curier. Astfel, produsele noastre ajung proaspete la clienți”, explică Diószegi Helga. O strategie care demonstrează că tradiția poate merge mână în mână cu modernul, chiar și în fața provocărilor.