Până la un sfert dintre fermierii din România și din întreaga Uniune Europeană ar putea să tragă obloanele în următoarele 12 luni. E drept că sună dramatic, dar acesta este avertismentul dur transmis de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) direct de la Luxemburg, în cadrul Consiliului de Miniştri AGRIFISH. Fără măsuri urgente pentru a face sectorul din nou rentabil, viitorul nu arată deloc bine.

O situație imposibilă pentru agricultori

Delegația Copa-Cogeca, din care face parte și AAC, a pus pe masa oficialilor europeni problemele care sugrumă agricultura în aceste vremuri tulburi. Nu e vorba doar de o singură problemă, ci de un cumul de factori care au adus fermierii la capătul puterilor. „Principalele aspecte discutate au vizat problemele presante cu care se confruntă sectorul agricol în aceste vremuri tulburi, precum preţurile ridicate la carburanţi şi fertilizanţi, mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, CBAM, Politica Agricolă Comună după 2027, situaţia pieţei, agravată de conflictul din Orientul Mijlociu. În nota sa de discurs, Florentin Bercu a evidenţiat importanţa cooperării între fermieri, subliniind rolul său esenţial în gestionarea, combaterea şi prevenirea crizelor din lanţul alimentar prin intervenţia rapidă a Comisiei pentru suspendarea aplicării CBAM. Circa 20%-25% dintre fermierii din România şi UE au incertitudini în privinţa continuării activităţii, urmând ca în maximum un an să îşi înceteze activitatea dacă nu se vor lua măsuri pentru rentabilizarea afacerilor din sectorul agroalimentar”.

Iar presiunea nu vine doar din interiorul UE. Conflictele externe adaugă și mai mult gaz pe foc, destabilizând piețele. „Aceste şocuri externe perturbă producţia, cresc costurile şi ameninţă şi mai mult marjele de profit deja fragile ale fermierilor. La toate acestea se adaugă preţurile ridicate ale îngrăşămintelor, menţinute la un nivel ridicat de la invazia Rusiei în Ucraina, precum şi o recesiune prelungită pe pieţele culturilor arabile din UE. Fermierii se confruntă acum cu o situaţie imposibilă”.

Costuri care explodează și o Comisie prea lentă

În toată Europa, costurile de producție pentru combustibil, îngrășăminte, ambalaje sau furaje continuă să crească brusc. Ce fac fermierii în acest caz? Mulți dintre ei reduc suprafețele cultivate, schimbă culturile sau, în cazuri extreme, pur și simplu renunță la însămânțare pentru că producția nu mai este viabilă economic. Reprezentanții fermierilor spun că lucrurile nu mai pot continua așa și acuză direct Comisia Europeană de lentoare.

„Această situaţie afectează acum toate sectoarele şi va avea consecinţe pe termen lung asupra producţiei alimentare şi asupra consumatorilor europeni, dacă nu se iau măsuri rapide. Membrii noştri consideră cu tărie că Comisia reacţionează prea lent. Având în vedere cele două conflicte majore care afectează vecinătatea Europei, UE are nevoie de un răspuns coordonat la scara măsurilor luate în contextul COVID-19 şi a răspunsului la invazia Rusiei în Ucraina”, se arată în comunicatul AAC.

Taxa pe carbon. Miliarde de euro luate din buzunarul fermierilor

Dar care e problema cu taxa CBAM? acest mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (un fel de taxă de poluare pe importuri) va crește progresiv până în 2034. Costul direct al acestei taxe este estimat la 820 de milioane de euro în 2026, urmând să sară la 3,4 miliarde de euro în 2034.

Cifrele sunt uriașe.

Impactul financiar este devastator, iar fermierii susțin că nu pot absorbi aceste costuri suplimentare. „În următorii şapte ani, aceasta reprezintă aproximativ 12 miliarde de euro, peste 3% din bugetul actual al PAC. Dacă îngrăşămintele produse în UE îşi vor continua alinierea preţurilor la cele ale importurilor, costul total ar putea ajunge la 39 de miliarde de euro, aproape 10% din bugetul actual al PAC. Acestea sunt costuri pe care agricultorii din UE pur şi simplu nu le pot absorbi”.

Ce soluții sunt pe masă

Asociațiile de fermieri nu au venit doar cu plângeri, ci și cu un set clar de propuneri. Printre acestea se numără un plan de acțiune cu măsuri imediate, suspendarea taxei CBAM pentru îngrășăminte și eliminarea temporară a tarifelor pentru importurile de fertilizanți din afara Rusiei. Și nu se opresc aici. Ei cer, si o mai mare flexibilitate în cadrul Directivei privind nitrații și facilitarea utilizării pe scară mai largă a gunoiului de grajd și a digestatului. Până la urmă, competitivitatea este cheia.

„Consolidarea competitivităţii necesită abordarea veniturilor fermierilor, care continuă să rămână în urma altor sectoare ale economiei. Acest lucru face ca sprijinul pentru venituri pe bază de suprafaţă să fie esenţial, indiferent de vârsta, dimensiunea, forma juridică sau tipul de producţie al fermierilor”, susţin reprezentanţii organizaţiei.

Pe termen scurt, asociația solicită acțiuni imediate în patru domenii cheie. Acestea includ sprijin pentru lichidități pentru a absorbi creșterile de costuri, o simplificare accelerată a legislației, garantarea accesului la energie la prețuri rezonabile (considerând lanțul agroalimentar strategic) și consolidarea cadrului temporar pentru criza energetică prin creșterea plafoanelor de ajutor pentru producția agricolă.