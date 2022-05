Cum sa inchiriezi o masina la aeroport? Iata tot ce trebuie sa stii

Ai nevoie de o masina care sa te astepte atunci cand aterizezi cu avionul? Atunci incearca serviciile auto de inchiriat in Otopeni.

In prezent, aceasta varianta este considerata una facila. Pe langa faptul ca vei economisi timp, poti economisi chiar si bani. Descopera din randurile de mai jos tot ce este necesar sa faci pentru a beneficia de un auto de inchiriat Otopeni acolo unde ai nevoie.

Servicii auto de inchiriat Otopeni – ce sunt?

Serviciile de inchirieri auto sunt cele mai rapide solutii atunci cand ai nevoie de o masina. Indiferent daca lucrezi in afara tarii si te intorci la familie, calatoresti in interes de serviciu sau poate mergi intr-o vacanta, atunci cand aterizezi ai la dispozitie doar cateva modalitati de a te deplasa. Iata care sunt principalele:

poti circula cu ajutorul mijloacelor de transport in comun, insa poate fi incomod mai ales daca ai multe bagaje;

poti circula cu un taxi, insa aceasta varianta poate sa nu fie rentabila datorita costurilor;

poti alege o masina inchiriata – aceasta te poate astepta la aeroport si poti circula acolo unde ai nevoie.

De ce sa apelezi la servicii de inchirieri auto?

In prezent serviciile de inchirieri auto sunt cautate si mai ales, accesibile pentru toate bugetele. Daca nu detii o masina, aceasta optiune poate fi cea mai rentabila pentru tine. Alegi singur perioada de inchiriere, modelul de masina si optiunile de care ai nevoie. Te vei putea deplasa acolo unde doresti, chiar si in afara spatiului UE. Nu vei sta cu grija platii impozitelor pentru autovehicul, pentru inspectia tehnica periodica sau echiparea pentru sezonul rece. In schimbul unui tarif vei putea conduce o masina gata pregatita de drum.

Ce trebuie sa faci pentru a beneficia de o masina?

Pentru a putea incheia un contract de inchiriere auto este necesar sa detii un permis de conducere valabil, emis de cel putin un an de zile. O alta cerinta a companiilor de inchirieri este legata de varsta ta. Nu poti conduce o masina inchiriata daca nu ai implinit 19 ani. Alte firme solicita o varsta minima de 21 de ani. Ai grija, nu rezerva o masina daca nu indeplinesti aceste conditii esentiale.

Contractul de inchiriere auto

Despre contractul de inchiriere auto este bine sa stii ca este un format standard, incheiat in doua exemplare. Acesta contine diferite informatii, precum: datele tale de contact, dar si ale companiei, numarul de telefon, adresa de e-mail, date cu privire la masina inchiriata, perioada de inchiriere, optiuni incluse si pretul.

Rezervarea masinii online

In prezent poti alege sa rezervi din timp masina de care ai nevoie. In felul acesta nu mai este necesar sa te deplasezi la sediul companiei de inchirieri auto si mai mult, poti beneficia de diverse oferte. Acceseaza site-ul firmei si urmeaza pasii descrisi. Nu uita sa ai la indemana un card bancar valabil pentru a finaliza rezervarea. Daca alegi sa platesti integral suma aferenta acestui serviciu din momentul rezervarii, poti fi placut surprins sa descoperi ca unele companii iti ofera reduceri de pret.

Preluare si predarea masinii

In momentul in care rezervi autoturismul vei stabili locatia de preluare si de predare. Important este sa stii ca la preluare se va face inspectia masinii, iar avariile constatate vor fi trecute intr-o fisa. Astfel, vei fi scutit de plata acestora la finalul perioadei de inchiriere. Pentru a nu plati taxe suplimentare asigura-te ca predai masina in locatia stabilita si cu acelasi nivel de carburant cu care ai luat-o.

Acceseaza site-ul companiei Pricecarz, alege cea mai potrivita masina pentru tine si aceasta te va astepta in locatia dorita!

