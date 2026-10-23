Petrolul Brent era cotat la 116,03 dolari pe baril pe 23 octombrie 2026, la ora 07:15 Eastern Time, fusul orar din estul Statelor Unite. Prețul crescuse cu 2,82 dolari, respectiv 2,49%, față de dimineața precedentă, potrivit Fortune.

Comparațiile pe intervale mai lungi arată cât s-a scumpit materia primă folosită la producerea carburanților. Cotația din această dimineață se raportează la următoarele niveluri:

113,21 dolari pe baril în dimineața precedentă;

99,51 dolari pe baril în urmă cu o lună, față de care creșterea este de 16,60%;

Scumpirea țițeiului se transmite prin carburanți și transport

Țițeiul reprezintă, în general, cea mai mare parte a costului benzinei. Prețul plătit la pompă include însă și rafinarea, transportul, taxele și adaosul benzinăriei. Evoluția barilului este astfel o componentă importantă a prețului final, alături de aceste cheltuieli.

Carburanții tind să se scumpească odată cu petrolul. La ieftinirea materiei prime, ajustarea la pompă se produce adesea mai lent.

Petrolul scump poate majora și prețurile bunurilor de consum prin cheltuielile de transport. Deplasarea produselor de la ferme și depozite către magazine devine mai costisitoare, inclusiv în cazul alimentelor. Efectele se pot transmite și prin costurile energiei și ale încălzirii.

Există o legătură și cu gazele naturale. Atunci când petrolul se scumpește, unele industrii pot înlocui produse petroliere cu gaze în operațiunile care permit această schimbare, sporind cererea de gaze.

Cotațiile reflectă oferta și cererea, inclusiv așteptările pieței

Prețul petrolului se modifică permanent cât timp sunt deschise piețele contractelor futures, adică acordurile prin care participanții stabilesc cumpărarea sau vânzarea petrolului la o dată viitoare. Tranzacțiile reflectă atât condițiile curente, cât și informațiile despre producția și consumul viitor.

Temerile de recesiune, războaiele, întreruperile aprovizionării și deciziile producătorilor pot schimba rapid raportul dintre ofertă și cerere. Politicile privind exploatarea zăcămintelor influențează, la rândul lor, așteptările privind cantitățile care vor ajunge pe piață.

În 2025, administrația Trump a făcut demersuri pentru redeschiderea a peste 1,5 milioane de acri din câmpia de coastă a Arctic National Wildlife Refuge pentru concesiuni petroliere și de gaze, inversând politica administrației Biden de limitare a forajelor în Arctica.

Producția americană din șisturi, roci care conțin petrol și gaze naturale, contribuie la ofertă. Exploatarea unor cantități suplimentare poate limita amploarea scumpirilor prin creșterea volumului disponibil.

Brent este reperul global, iar istoricul arată oscilații ample

Brent este principalul reper internațional pentru prețul petrolului, în timp ce West Texas Intermediate este reperul principal al pieței nord-americane. Brent reflectă o mare parte a țițeiului tranzacționat la nivel mondial. Administrația pentru Informații Energetice din SUA îl utilizează drept referință principală în raportul său anual privind perspectivele energetice.

Evoluția petrolului a trecut prin mai multe episoade de creștere și scădere:

La începutul anilor 1970, reducerea exporturilor din Orientul Mijlociu și embargoul împotriva SUA și a altor țări, în timpul războiului de Yom Kippur, au provocat primul mare șoc petrolier.

La mijlocul anilor 1980, cererea mai redusă și intrarea pe piață a unor producători din afara organizației țărilor exportatoare de petrol au contribuit la scăderea prețurilor.

În 2008, cererea mondială în creștere a împins cotațiile în sus, înainte ca acestea să scadă odată cu criza financiară globală.

În timpul restricțiilor pandemice din 2020, prăbușirea cererii a coborât petrolul sub 20 de dolari pe baril.

Rezervele strategice pot atenua temporar întreruperile aprovizionării

Rezerva strategică de petrol a SUA are drept scop principal securitatea energetică în situații precum sancțiuni, furtuni severe sau război. Eliberarea unor cantități poate atenua scumpirile provocate de întreruperea livrărilor și poate susține activitatea industriilor, serviciilor de urgență și transportului public.

Utilizarea rezervei strategice americane oferă o atenuare temporară a șocurilor de aprovizionare, nu o soluție pe termen lung.