Adevărul despre salariile, indemnizațiile și pensiile europarlamentarilor

Scandalul de corupție din Parlamentul European a readus în prim-plan veniturile europarlamentarilor. În acest fel, presa internațională a aflat ce salarii, indemnizații și pensii au europarlamentarii.

Cât câștigă europarlamentarii?

În urma scandalului de corupție care a cuprins instituțiile europene, a readus în prim-plan chestiunea salariilor europarlamentarilor. Salariile și indemnizațiile sunt publice și pot fi consultate pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Concret, salariul este același pentru europarlamentarii din toate țările, puțin sub 9.400 de euro brut. Net, sunt în jur de 7.300 de euro. În plus, fiecare țară impune un impozit suplimentar, motiv pentru care salariile eurodeputaților diferă în funcție de țara de origine.

Dar salariile cresc şi graţie diferite indemnizații: pe lângă rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru a participa la lucrările de la Bruxelles sau Strasbourg, deputații beneficiază de o rambursare pentru activitățile din afara țării lor care poate ajunge până la un maximum de aproximativ 4.700 de euro pe an. Indemnizația zilnică pentru costurile de cazare inerente fiecărei zi de prezență la Bruxelles sau Strasbourg pentru activități oficiale este de 338 de euro, în timp ce indemnizația pentru cheltuielile de birou – chirie, calculatoare, telefoane și alte rechizite – este de aproape 4.800 de euro.

La sfârșitul mandatului, deputații primesc o indemnizație tranzitorie echivalentă cu o lună de salariu pentru fiecare an în care au fost în funcție, pe o perioadă de maximum doi ani. Deputații europeni se pot pensiona la vârsta de 63 de ani: pensia, acoperită din bugetul european, fiind egală cu 3,5% din salariu pentru fiecare an întreg de mandat. Nu în ultimul rând, deputații au la dispoziție puțin sub 27.000 de euro pe lună pentru angajarea asistenților personali. O sumă care, trebuie precizat, nu se plătește direct deputaților, relatează canalul de televiziune Euronews.

Ce putem cumpăra în Europa cu un euro?

În contextul comercial, ce pot cumpăra europarlamentarii în Europa cu un singur euro. Înainte de inflație, lista era semnificativ mai lungă… Deși nu veți face prea multe cumpărături în țările occidentale, în cele din Est puteți chiar mânca pe săturate.

„Am intrat în anul 2023 și euro a devenit moneda oficială croată. Majoritatea călătorilor obișnuiți folosesc euro de mult timp în călătorii, calculăm deja prețurile mașinilor și ale apartamentelor în euro, iar acum trebuie să ne obișnuim să nu plătim doar cafeaua și pâinea cu monede și că nimic nu este la fel de ieftin cum pare la prima vedere.

Am început să pregătim acest subiect cu ideea de a enumera tot ce se poate cumpăra cu un euro în orașele europene, dar ne-am dat seama curând că nu va fi atât de simplu. Mai ales dacă ne uităm doar la orașele mari și nu la orașele mai mici din țările în care prețurile tind oricum să fie mai mici. De aceea, unele dintre lucrurile de pe lista noastră pot costa chiar și un euro și jumătate, sau chiar doi, în funcție de locul în care cumpărați.

În urmă cu șase ani, în 2017, portalul European Language Cafe a găsit cu ușurință în aproximativ 15 țări câte un lucru care costă un euro (fără să fie un pahar de iaurt în magazin în toate cazurile), dar inflația și-a arătat colții.

Pregătește-ți monedele și hai să mergem la cumpărături în Europa pentru 1 euro!

Italia: espresso – După apă, espresso-ul este cea mai consumată băutură în Italia, care a rezistat multă vreme creșterilor de preț și al cărei preț de 1 euro era standardul. Deși se mai găsește la acest preț pe alocuri, unele cafenele percep acum 1,10 sau 1,20 euro pentru el. Potrivit unor cercetări, până la 70 la sută dintre cafenelele italiene percep acum mai mult de 1 euro pentru un espresso. Ceea ce înseamnă că încă mai poți cumpăra treizeci la sută din ele pentru o monedă!

Franța: bagheta – Pagina de ghid a hotelurilor din Franța a comparat prețurile baghetelor din 100 de brutării pariziene. Prețul mediu al pâinii preferate a francezilor este de 1,07 euro, cea mai ieftină baghetă din oraș costând 0,85 euro, iar cea mai scumpă 2 euro.

Cehia: o halbă de bere – Cehia este mândră de tradiția sa de producție de bere, iar prețul băuturii preferate a fost întotdeauna extrem de mic în comparație cu alte țări occidentale. În prezent, prețul mediu al unei beri locale la halbă în Praga este de 1,3 euro, dar în zonele mai puțin turistice ale Pragăi se găsește la un euro.

Bulgaria: hot dog – Mergem spre est pentru că în vest, se pare, un euro nu valorează prea mult. În capitala Bulgariei, puteți mânca o masă ieftină cu 1 euro la chișcuri și brutării din tot orașul: hot dog, cartofi prăjiți, clătite…

România: o felie de pizza – În brutăriile din București găsești cu ușurință o pizza tăiată felii la prețul de 1 euro, iar pe alocuri chiar cu câțiva cenți mai puțin.

Turcia: covrigi – La fiecare colț din Istanbul, se pot vedea tarabe cu covrigei rotunzi presărați cu susan, numiți simit, vânduți simpli sau cu brânză. Vei plăti aproximativ jumătate de euro pentru această gustare, iar în unele zone chiar mai puțin. Pe străzile din Istanbul poți bea suc de rodii, care acum costă puțin mai mult de 1 euro,” relatează ziarul croat Jutarnji list.