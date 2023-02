Zoltan Nagy-Bege: Furnizorii vor fi obligați să accepte plata în rate a facturilor la gaz şi curent

Vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), a anunţat că furnizorii de energie electrică vor fi obligați, la cererea clienților, să acorde plata eşalonată pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada facturată.

Astfel, „Noi am propus și am pus deja în dezbatere publică, am avut o consultare cu operatorii economici din piață și în acest moment pregătim textul final pentru a fi prezentat în comitetul de reglementare al ANRE-ului, poate reușim chiar săptămâna aceasta.

Propunerea este ca în situațiile în care furnizorii de energie electrică, dacă emit facturi care includ o perioadă mai mare decât o lună sau nu respectă termenul de facturare prevăzut în contractul cu clientul, atunci la cererea clienților, vor fi obligați să acorde plata eşalonată pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada facturată.

Deci, dacă emite o factură cu consumul a două luni atunci practic, la cererea clientului, va fi obligat să acorde o plată în două rate”, a declarat Zoltan Nagy-Bege la Antena 3.

Regulament va fi foarte clar

Din explicațile oferite de Zoltan Nagy-Bege, regulament va fi foarte clar. În cazul unui consumator care primește factura pe o perioadă de 6 luni, minimul de rate va fi de 6 la cerere în care poate să plătească, dar cu acordul furnizorului.

„Asta va spune noul regulament, imediat după ce acest regulament va fi aprobat și intră în vigoare. Acest drept va exista pentru clienții oricărui furnizor. Acum știm situații în care în anul 2022 au fost întârzieri la emiterea facturilor.

Sunt mai mulți furnizori care au întârziat emiterea facturilor şi toți acești furnizori au anunțat că chiar și fără această obligație care va fi aprobată și impusă de către ANRE, vor putea plăti eșalonat.

Acest regulament va fi foarte clar: în condițiile unui consumator care primește factura pe o perioadă de 6 luni, minimul de rate va fi de 6 la cerere în care poate să plătească, dar cu acordul furnizorului, bineînțeles”, a completat vicepreședintele ANRE.

Românii care beneficiază de cardul de energie pot achita facturile la energie online

În contextul energetic, persoanele care beneficiază de carduri de energie vor putea plăti facturile cu ajutorul unei aplicații puse la dispoziție de Poșta Română. Aceasta va putea fi instalată inclusiv pe telefon.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a anunțat astăzi că cei care beneficiază de acest ajutor din partea statului vor putea achita facturile la energie online.

În opinia sa, „Dacă operaţiunea e aprobată, mesajul se va primi tot prin poşta electronică, dovada serviciilor de mandat poştal. În acest fel, avem trei modalităţi de efectuare a plăţilor din ajutorul de încălzire către beneficiar:

1. prezentare la oficiul poştal

2. direct la poştaş, când acesta vine la beneficiarii cardului de energie

3. de azi, prin intermediul serviciului electronic, de plăţi online.

Din 1 februarie, se distribuie cardurile de energie, prin intermediul Poştei. Din data de 15 februarie, are loc transferul banilor de la MIPE la Poştă. Apoi, din data de 20, se pot efectua plăţi prin serviciile de mandat poştal pe baza celor trei documente: card de identitate, card de energie, factura de la furnizor”, a spus acesta.