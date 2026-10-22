Yenul se îndrepta joi, 22 octombrie 2026, spre cea mai puternică apreciere zilnică din aproape o lună. Investitorii căutau active de refugiu în condițiile unor piețe de acțiuni fragile, ale petrolului scump și ale îndoielilor privind câștigurile viitoare din investițiile în inteligența artificială.

Moneda japoneză a avansat cu 0.51%, până la 157.33 yeni pentru un dolar, potrivit Channelnewsasia. Francul elvețian, folosit de asemenea ca refugiu de către investitori, a rămas aproape neschimbat, la 0.824 franci pentru un dolar.

Petrolul Brent a atins cel mai ridicat nivel din mai. Noile atacuri ale rebelilor houthi în Arabia Saudită au accentuat temerile că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde și va perturba suplimentar livrările din această regiune exportatoare. Conflictul prelungit menține prețurile țițeiului ridicate.

„Inteligența artificială îi neliniștește pe oameni, la fel ca petrolul… și Franța, iar în piață există, evident, un anumit grad de aversiune față de risc”, a explicat Chris Scicluna, șeful cercetării economice la Daiwa Capital Markets, despre prudența investitorilor.

Dolarul a urcat deși acțiunile americane au scăzut

Indicele dolarului, care urmărește moneda americană față de un coș de valute ce include yenul și euro, a crescut cu 0.14%, la 101.82. Euro a coborât cu 0.3%, până la 1.1198 dolari.

Evoluția dolarului este tot mai strâns legată de fluxurile de capital și de așteptările privind creșterea economică și inflația asociate investițiilor în inteligența artificială. Moneda americană scăzuse săptămâna trecută, când temerile privind perspectivele sectorului se intensificaseră.

Joi, îndoielile privind randamentele viitoare ale acestor investiții au tras în jos acțiunile americane. Pe piața valutară, însă, preocupările privind tulburările sociale și deteriorarea perspectivelor finanțelor publice din Franța au cântărit mai mult.

Alte monede și bitcoin au înregistrat scăderi:

Lira sterlină a pierdut 0.18%, până la 1.337 dolari.

Dolarul australian a coborât cu 0.21%, la 0.7012 dolari.

Bitcoin s-a depreciat cu 3.20%, până la 81.929 de dolari.

Datoria Franței pune presiune pe obligațiuni și pe euro

Îngrijorările privind capacitatea Franței de a-și gestiona datoria ridicată au afectat obligațiunile guvernamentale franceze și au alimentat temeri privind alte state puternic îndatorate din zona euro.

Diferența dintre randamentele titlurilor franceze și germane cu scadența la 10 ani a ajuns joi la 177.7 puncte de bază, cel mai mare ecart din 2011. Acest indicator compară randamentele oferite investitorilor de datoriile celor două state.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, promisese miercuri că va împiedica repetarea violențelor din weekendul precedent la manifestațiile planificate pentru zilele următoare. El a respins comentariile unor lideri străini despre tulburări, calificându-le drept stupide și inacceptabile.

„Există aceste povești concurente și puncte slabe, între creditele americane legate de inteligența artificială și creditul suveran al Franței, iar în ultimele două zile am văzut această alternanță: uneori, una dintre ele îngrijorează mai mult decât cealaltă”, a explicat Erik Nelson, director global pentru strategia valutară la Wells Fargo, despre factorii care au alternat în atenția pieței în ultimele zile.

„Atât timp cât Franța provoacă mai multă îngrijorare decât creditele americane legate de inteligența artificială, euro va avea o evoluție mai slabă”, a adăugat Nelson.